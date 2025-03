Tatuí conhece a produção de mudas no Hortinho Municipal de Sorocaba – Agência de Notícias

A Prefeitura de Sorocaba recebeu, nesta sexta-feira (21), a visita de profissionais da Prefeitura de Tatuí, no Hortinho Municipal, administrado pela Secretaria do Meio Ambiente, Proteção e Bem-Estar Animal (Sema). O intuito foi de conhecer todo o processo de produção de mudas de árvores, além de plantas ornamentais e medicinais de Sorocaba.

A equipe do Departamento de Meio Ambiente de Tatuí, formada pela supervisora do Núcleo de Controle Ambiental, Priscila Garcia, o fiscal ambiental, Luiz Diniz, e o coordenador do Departamento de Meio Ambiente, Danilo Floriano, foi recepcionada pela chefe de Seção de Arborização e Gestão de Resíduos da Sema, Jener Luque, e pela técnica agrícola da Sema, Régyla Cabral.

Na ocasião, os participantes trocaram experiências e vivências sobre a produção de mudas, bem como também tiveram a oportunidade de conhecer todo o processo produtivo que acontece no viveiro, algumas sementes nativas, preparação de estacas de plantas ornamentais e de bandejas com sementes de araticum.

Esses encontros reforçam a necessidade dos municípios da região de Sorocaba estarem mais conectados e a importância em atender aos anseios ambientais, buscando a troca de experiências e de possibilidades de cooperação técnica.

Em Sorocaba, a produção de mudas ocorre no Hortinho Municipal, com todo o apoio da equipe do Jardim Botânico “Irmãos Villas-Bôas “. Os profissionais da Sema são responsáveis pela coleta de sementes, frutos, estacas, touceiras, além do beneficiamento, desenvolvimento, engorda e destinação das mudas de produção, compreendendo espécies nativas da flora de Sorocaba e região e de plantas medicinais e ornamentais. Todas elas são usadas em ações de Educação Ambiental e eventos em parceria com outras secretarias municipais.

Para esse trabalho, a compostagem é feita com folhas secas do próprio Hortinho Municipal e dos parques administrados pela Sema, e esterco, incluindo do elefante Sandro, um dos animais habitantes do Parque Zoológico Municipal “Quinzinho de Barros”. O produto final é utilizado nas ações de plantio para recuperação de áreas degradadas, na arborização urbana de Sorocaba e na produção de mudas, garantindo assim o melhor desenvolvimento das plantas.

Mais informações podem ser obtidas junto à Secretaria do Meio Ambiente, Proteção e Bem-Estar Animal pelo e-mail: sema@sorocaba.sp.gov.br ou, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, pelo telefone: (15) 3219-2280.