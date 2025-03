Agência Minas Gerais | Empresários mineiros acessam R$ 50 milhões em crédito de linha emergencial do BDMG para enfrentar desafios após temporais

“Durante as fortes chuvas entrava muita água dentro da loja”, conta Érica Rios, sócia da borracharia Tchuba Pneus, em Divinópolis, no Centro-Oeste mineiro. A empresa foi impactada pelos temporais que atingiram o estado no início do ano.

Com a linha de crédito criada pelo Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG), por determinação do Governo de Minas, para auxiliar micro e pequenos empresários impactados pelas chuvas, a borracharia conseguiu se mudar para uma loja mais ampla e segura.

Pouco mais de um mês após a disponibilização da linha BDMG Solidário, o banco alcançou R$ 50 milhões em créditos liberados. Assim como Érica, cerca de 500 pequenos empreendedores mineiros, de 75 municípios, acessaram esses financiamentos disponibilizados com condições diferenciadas para os empresários localizados em cidades com decreto de calamidade ou emergência em função das chuvas.

























“A liberação ágil desse crédito e a procura intensa por parte dos empreendedores mineiros comprova a relevância dessa linha para que os pequenos negócios enfrentassem os prejuízos e desafios causados pelas chuvas. Estamos falando de empresários que puderam ter um capital de giro, manter seus funcionários e não paralisar as atividades”, completa o presidente do BDMG, Gabriel Viégas Neto.

Na linha BDMG Solidário, os financiamentos foram ofertados em condições diferenciadas, com taxa fixa de 0,9% ao mês, prazo de 36 meses e carência de seis meses para começar a pagar. A contratação totalmente digital também contribui para facilitar o acesso dos micro e pequenos empresários mineiros ao crédito.

“Apoiar os pequenos empreendedores mineiros é essencial para garantir a recuperação econômica das cidades impactadas pelas chuvas. A liberação deste recurso em pouco mais de um mês reforça nossa agilidade e compromisso com o desenvolvimento e a resiliência dos negócios locais, fundamentais para a economia de Minas”, reforça a secretária de Estado de Desenvolvimento Econômico, Mila Corrêa da Costa.

Recomeço próspero

O financiamento foi essencial para que Érica pudesse manter em atividade a borracharia que ela e o marido administram em Divinópolis.

“Com o crédito, conseguimos alugar um galpão maior. A mudança demandou obra e pintura para nos receber, e que só conseguimos arcar por causa do crédito. Além disso, como ficamos fechados alguns dias para a mudança, o financiamento foi importante para termos um capital de giro. A contratação foi toda online e muito ágil”, avalia a empresária.

Atuando em um espaço maior e mais confortável para os clientes e funcionários, Érica já projeta um crescimento. “Hoje atendemos, em média, 20 clientes ao dia. Vamos conseguir ampliar esse número e já pensamos em contratar duas pessoas para compor a equipe”, planeja. “Se não fosse essa condição do BDMG de termos juros mais baixos não teríamos como fazer o financiamento”, completa.