ASSISTIR São Paulo x Flamengo AO VIVO COM IMAGENS Brasileiro Feminino de 2025, HOJE (24/03), palpites, escalações

Por MRNews



O jogo entre São Paulo x Flamengo acontece HOJE (24/03) às 21h30 hs. O mandante da partida é SP que busca a vitória em seus domínios. Esta disputa é válida pelo CAMPEONATO BRASILEIRO FEMININO A1 2025. A maioria dos jogos do Feminino A1 será transmitida aqui no MRNews em parceira com a Globo e Sportv.

São Paulo estreia no Brasileirão Feminino contra o Flamengo

O São Paulo inicia sua campanha no Campeonato Brasileiro Feminino nesta segunda-feira (24), enfrentando o Flamengo às 21h30, no Estádio Luso Brasileiro, no Rio de Janeiro. A partida será transmitida pelo SporTV.

A competição conta com 16 equipes, que se enfrentam em turno único na fase de grupos. Os oito melhores times avançam para as quartas de final, disputadas em jogos de ida e volta.

Em 2024, o Tricolor chegou à final do Brasileirão, terminando como vice-campeão ao perder para o Corinthians. Para esta temporada, o elenco foi reforçado com cinco novas jogadoras: a atacante Crivelari, a lateral Bruna Calderan, a meio-campista Karla Ales e as zagueiras Day Silva e Anny.

A equipe já conquistou um título em 2025, vencendo a Supercopa Feminina. Na final, realizada no MorumBIS, o São Paulo superou o Corinthians nos pênaltis, garantindo o troféu. Além do Brasileirão, o clube disputará outras competições importantes, como o Paulistão, a Copa do Brasil e a CONMEBOL Libertadores.

O duelo contra o Flamengo marca o primeiro desafio na caminhada em busca do título nacional.

Real Brasília estreia na Série A1 contra o Corinthians no Bezerrão

O Real Brasília inicia sua trajetória na Série A1 do Campeonato Brasileiro Feminino nesta segunda-feira (24/3), às 19h, no Estádio Bezerrão, no Gama. O confronto contra o Corinthians promete ser um grande desafio para a equipe do Distrito Federal, que busca uma campanha sólida para se manter na elite do futebol feminino nacional.

Na temporada passada, o Real Brasília terminou na 12ª colocação, garantindo a permanência na primeira divisão. O time teve uma preparação intensa, disputando a Supercopa Feminina no início do ano, mas acabou eliminado pelo Flamengo. Agora, a equipe volta suas atenções para o Brasileirão, onde enfrentará adversários de alto nível ao longo da competição.

O Corinthians chega como favorito para o duelo. No último encontro entre os times, a equipe paulista venceu por 1 a 0, demonstrando sua força na competição. No entanto, o Real Brasília espera aproveitar o fator casa e o apoio da torcida para buscar um bom resultado na estreia.

Os ingressos para a partida estão à venda na plataforma Bilheteria Digital, com valores de R$ 30,00 (inteira) e R$ 15,00 (meia-entrada). A expectativa é de um bom público no Bezerrão para apoiar as Leoas do Planalto nesta importante estreia.

Além deste jogo, a primeira rodada da Série A1 conta com outras partidas movimentadas. No sábado (22/3), Juventude e América-MG empataram em 1×1, enquanto o Internacional foi derrotado pelo Bahia por 3×2. Já no domingo (23/3), times como Ferroviária, Sport, Cruzeiro e Grêmio entraram em campo.

Com uma temporada desafiadora pela frente, o Real Brasília aposta em sua evolução e no talento do elenco para buscar bons resultados na principal competição do futebol feminino brasileiro.