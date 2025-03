Escolegis abre mais de 700 vagas para cursos gratuitos em Boa Vista; ofertas incluem preparatório para vestibular da UERR

Foto: Arquivo/SupCom ALE-RR



A Escola do Legislativo (Escolegis) abrirá, de terça-feira, 25, a quinta-feira, 27, inscrições para 12 cursos presenciais. As matrículas poderão ser feitas pelo site da Assembleia Legislativa de Roraima (ALE-RR). Com início das aulas previsto para o dia 31, a novidade desta edição é o curso preparatório para o vestibular da Universidade Estadual de Roraima (UERR). Além disso, algumas modalidades serão ofertadas em três turnos.

Ao todo, serão oferecidas 740 vagas, incluindo 100 destinadas ao pré-vestibular, voltado para pessoas a partir de 16 anos. O curso terá 84 horas de duração, com aulas das 18h às 22h, até o dia 2 de maio.

Os cursos de Recepcionista e Atendente de Farmácia também contarão com 100 vagas cada. As demais formações terão quantidade de vagas e horários variados, com exigência mínima de 14 ou 16 anos para participação.

Confira a lista de cursos:

Recepcionistas: Clínicas Médicas e Odontológicas

100 vagas

De 31/03 a 11/04

Das 8h às 12h

40 horas

Idade mínima: 14 anos

Libras Avançado

80 vagas

De 31/03 a 11/04

Das 8h às 12h

40 horas

Idade mínima: 14 anos

Bolos de pote

60 vagas

De 31/03 a 04/04

Das 8h às 12h; das 14h às 18h; das 18h às 22h

20 horas

Idade mínima: 16 anos

Amigurumi feito à mão para o Dia das Mães

20 vagas

De 31/03 a 04/04

Das 8h às 12h

20 horas

Idade mínima: 14 anos

Salgados Assados

60 vagas

De 07/04 a 11/04

Das 8h às 12h

20 horas

Idade mínima: 16 anos

Fotografia Profissional no Celular

20 vagas

De 07/04 a 11/04

Das 8h às 12h; das 14h às 18h; das 18h às 22h

20 horas

Idade mínima: 14 anos

Atendente de Farmácia

100 vagas

De 31/03 a 11/04

Das 14h às 18h

40 horas

Idade mínima: 14 anos

Stories que vendem

80 vagas

De 31/03 a 11/04

Das 14h às 18h

40 horas

Idade mínima: 14 anos

Bordado à mão livre: fios de carinho para o Dia das Mães

20 vagas

De 07/04 a 11/04

Das 14h às 18h

20 horas

Idade mínima: 14 anos

Refrigeração Intermediária

80 vagas

De 31/03 a 11/04

Das 18h às 22h

40 horas

Idade mínima: 16 anos

Cuidados com o Idoso

20 vagas

De 31/03 a 11/04

Das 18h às 22h

40 horas

Idade mínima: 16 anos

Pré-Vestibular UERR

100 vagas

De 31/03 a 02/05

Das 18h às 22h

84 horas

Idade mínima: 16 anos

