Idosos são beneficiados com aparelhos auditivos adquiridos com recurso do Fundo Estadual do Idoso

Foto: Helena Marquardt/ SAS

Nesta segunda-feira, dia 24, idosos que vivem na Orionópolis Catarinense, em São José, foram beneficiados com a entrega de aparelhos auditivos com recursos do Fundo Estadual do Idoso (FEI), gerido pela Secretaria de Estado da Assistência Social, Mulher e Família e pelo Conselho Estadual do Idoso. A entrega contou com a participação da secretária da SAS, Adeliana Dal Pont.

Esta é a segunda instituição de longa permanência atendida por meio do projeto do Instituto Otovida, que foi contemplado no edital do FEI. Os profissionais mapeiam aqueles idosos que podem ter algum problema, fazem a avaliação auditiva, limpeza, tiram o molde do ouvido e selecionam os equipamentos a serem confeccionados. Depois da entrega eles acompanham todo o processo de adaptação.

A secretária de Estado da Assistência Social, Mulher e Família, Adeliana Dal Pont, destacou a alegria de participar de mais uma entrega. “Com muita alegria estou aqui vendo de perto a aplicação dos recursos do Fundo Estadual do Idoso. Com esse projeto vamos melhorar a qualidade de vida delas por meio da saúde auditiva”, disse.

A presidente do Conselho Estadual do Idoso, Sabrina Mores, também participou da entrega e destacou a importância da iniciativa para os idosos beneficiados. “É m trabalho importantíssimo de atendimento a comunidade idosa do estado todo de Santa Catarina”, comentou.

O presidente do Otovida, Péricles Tosin, ressalta que ao todo serão entregues 200 aparelhos auditivos para idosos em cinco instituições de longa permanência em Florianópolis e São José. A próxima entrega será na quinta-feira, 27. “É um projeto bem gratificante e vamos entregar até o final 200 aparelhos”, finaliza.

Doe parte do seu Imposto de Renda para FEI

A destinação de parte do Imposto de Renda (IR) para o Fundo Estadual do Idoso de Santa Catarina é uma forma simples e eficaz de contribuir para a melhoria da qualidade de vida da população idosa do estado, que representa 15,6% de toda a população. Esse gesto solidário permite que recursos que iriam diretamente para a União sejam aplicados em projetos e iniciativas locais voltados ao bem-estar dos idosos catarinenses.

Mais informações:

Jornalista Helena Marquardt.

Secretaria de Estado da Assistência Social, Mulher e Família.

(48) 3664-0916 e-mail: ascom@sas.sc.gov.br