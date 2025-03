Nova Iguaçu promove Feira de Adoção de Cães e Gatos e ajuda animais a encontrar novos lares

A família do assistente administrativo Fernando dos Santos e da supervisora operacional Tatiana Nascimento, ambos com 31 anos, cresceu com a chegada de um novo amigo de quatro patas. No último sábado (22), eles estiveram na Feira de Adoção de Cães e Gatos, promovida pela Prefeitura de Nova Iguaçu, por meio da Assessoria Especial de Proteção Animal, no TopShopping. O casal aproveitou a oportunidade para adotar um cachorrinho, que vai trazer mais alegria à rotina da família.

“A gente se apaixonou por ele à primeira vista, mas ainda não pensamos no nome. Por enquanto ele só tem ‘Caramelo’ como apelido. E agora é mais um membro para a família. Ele fará companhia a uma pet que a temos em casa. Com certeza irão se dar bem juntos”, contou Tatiana.

Caramelo não foi o único a encontrar um novo lar. Dos 28 animais disponíveis para adoção, 11 foram adotados: oito cachorros e três gatos. A expectativa é que esses números continuem crescendo nas próximas edições, atraindo cada vez mais tutores interessados na adoção responsável.

“Essa feira é muito importante, pois esses animais podem sair da rua e agora vão ganhar um novo lar com conforto, comida boa, afeto e atenção”, afirmou Fernando.

O assessor especial de Proteção Animal, Marcelo Reis, definiu a feira como um verdadeiro sucesso. “A nossa maior prioridade é com a qualidade da adoção e, para isso, somos rigorosos nas entrevistas com os possíveis tutores. Temos que ter certeza de que esses animais não vão voltar para rua logo por terem sidos adotados por impulso. Prezamos pela qualidade dos pretendentes em adotar os pets”, ressalta.

Para adotar um pet, os interessados preencheram termo de adoção responsável, assumindo o compromisso de proporcionar os cuidados necessários ao animal. Os animais disponíveis para adoção foram devidamente castrados, vacinados e vermifugados, com exceção dos filhotes, pois estes ainda não atingiram a idade necessária. Além disso, todos os bichinhos foram microchipados.

A Feira de Adoção é uma ação promovida mensalmente pela Assessoria Especial de Proteção Animal, vinculada à Secretaria Municipal de Governo (SEMUG), em parceria com a Subsecretaria de Vigilância em Saúde e com grupos de protetores independentes. Esses voluntários desempenham um papel essencial ao resgatar, cuidar e preparar os animais para a adoção, oferecendo a oportunidade de encontrar um novo lar e uma vida melhor.