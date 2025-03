Sedec convoca para entrevista candidatos aos cargos de alfabetizador e tradutor-intérprete de Libras

Por MRNews



A Secretaria de Educação e Cultura de João Pessoa (Sedec) divulgou, nesta segunda-feira (24), o resultado preliminar e chamamento para entrevista dos candidatos que concorrem as vagas de alfabetizadores populares voluntários e tradutores-intérpretes da Língua Brasileira de Sinais (Libras) para o Programa Brasil Alfabetizado (PBA), do Ministério da Educação (MEC). Para conferir o resultado preliminar, data e horário da entrevista, basta clicar no link.

As entrevistas irão acontecer nesta terça (25), quarta (26) e quinta-feira (27), nos turnos manhã e tarde, na Escola de Formação de Professores da Rede Municipal, localizada na Avenida Ministro José Américo de Almeida (Beira-Rio), nº 2.035, bairro do Miramar.

Estão sendo ofertadas 50 vagas iniciais para alfabetizadores popular voluntários e 10 vagas para tradutores-intérpretes de Libras, quadro de reserva. Do total de vagas, 5% serão destinadas para pessoas com deficiência (PcD).

O alfabetizador com uma turma ativa e em efetivo exercício e os tradutores-intérpretes de Libras receberão uma bolsa no valor de R$ 1.200, que será paga pelo Governo Federal.

Alfabetizador – Uma das atribuições do alfabetizador popular voluntário é localizar, mobilizar, identificar e cadastrar, no mínimo, 15 jovens, a partir dos 15 anos, adultos e idosos, não alfabetizados, que não tenham o domínio da leitura, da escrita e do letramento matemático, para ingresso e constituição de turmas de alfabetização.