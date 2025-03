Cidadania convoca comunidade para 4ª Conferência Estadual LGBTQIA+ de MS  – Agência de Noticias do Governo de Mato Grosso do Sul

O Conselho Estadual LGBTQIA+ de MS, entidade vinculada à SEC (Secretaria de Estado da Cidadania), publicou em Diário Oficial a convocação para a 4ª Conferência Estadual LGBTQIA+ de MS, que será realizada nos dias 21 e 22 de agosto, em Campo Grande. A programação se divide entre a abertura na Câmara de Vereadores, e o segundo dia na UFMS.

Com o tema “Construindo a Política Estadual dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+”, a conferência tem o papel de direcionar as discussões para a construção de diretrizes e ações que efetivamente promovam a igualdade e combatam a discriminação.

Presidente do Conselho, Valdereis Freitas, ressalta que o encontro é um marco histórico na luta pela igualdade e pelos direitos da comunidade, além de ser a oportunidade para debater questões como saúde, educação, trabalho, segurança, identidade de gênero e orientação sexual.

“A conferência visa promover a participação ativa da sociedade civil, gestores públicos e demais interessados na construção de políticas voltadas para a população LGBTQIA +. É um espaço crucial para o diálogo, a troca de experiências e a formulação de estratégias concretas em prol dos direitos e da igualdade dessa comunidade”, explica.

Seguindo as diretrizes do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, a quarta edição da conferência vai trabalhar as propostas dentro de quatro eixos temáticos: Enfrentamento à violência contra à população LGBTQIA+; Trabalho digno e geração de renda à população LGBTQIA+; Interseccionalidade e internacionalização e Institucionalização da Política Estadual dos Direitos das pessoas LGBTQIA+.

Conferências Regionais

Antes da realização da etapa estadual, cinco regionais acontecem em todo o Mato Grosso do Sul ainda no primeiro semestre nos seguintes polos:

Campo Grande: englobando os municípios de Ribas do Rio Pardo, Rochedo, Sidrolândia, Terenos e adjacências;



Corumbá: englobando os municípios de Anastácio, Aquidauana, Ladário, Miranda e adjacências;



Coxim: englobando os municípios de Pedro Gomes, Rio Verde de Mato Grosso, São Gabriel do Oeste, Sonora e adjacências



Dourados: englobando os municípios de Caarapó, Fátima do Sul, Glória de Dourados, Rio Brilhante e adjacências



Três Lagoas: englobando os municípios de Água Clara, Cassilândia, Inocência, Paranaíba e adjacências.

“As etapas preparatórias, realizadas em âmbito local, estadual e regional, são essenciais para ampliar a representatividade e garantir que as vozes de todas as pessoas LGBTQIA + sejam ouvidas”, completa o presidente do Conselho.

As propostas decididas na Conferência Estadual seguem para a nacional, que está programada para os dias 21 a 25 de outubro, em Brasília.

Paula Maciulevicius, da Comunicação da Cidadania