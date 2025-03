Cruzeiro bate o Grêmio em jogaço de sete gols em Nova Lima

Em jogo movimentado e cheio de reviravoltas, o Cruzeiro derrotou o Grêmio por 4 a 3 na estreia de ambas as equipes no Brasileirão Feminino A1 de 2025, nesse domingo (23), no Estádio Castor Cifuentes, em Nova Lima. A partida teve transmissão da TV Brasil.

A vitória de virada das Cabulosas foi definido com um gol de Gisseli nos acréscimos do segundo tempo, depois de as visitantes chegarem a abrir dois gols de vantagem no placar. Gabi Soares, Byanca Brasil e Pri Back também marcaram para a Raposa, que soma seus primeiros três pontos na competição. O tricolor gaúcho, ainda com zero ponto, foi às redes com Tayla, Yamila Rodríguez e Giovaninha.

No primeiro tempo, o Grêmio marcou duas vezes de cabeça, mas curiosamente em duas jogadas que exigiram níveis opostos de esforço de suas artilheiras.

Aos 25 minutos, após cobrança de escanteio pela esquerda, a capitã Tayla subiu mais alto que todas as adversárias para mandar para o gol e abrir o placar.

Pouco mais de 20 minutos depois, em outra bola levantada pela esquerda, a argentina Yamila Rodríguez surgiu livre no meio da zaga do Cruzeiro e, praticamente sem sair do chão, cabeceou para vencer a goleira Taty Amaro e fazer 2 a 0.

A reação das donas da casa ficou para a segunda etapa. Aos 13 minutos, após jogada pela direita, Gaby Soares recebeu na entrada da área, no semicírculo e chutou no canto direito de Raíssa Tayná para diminuir.

A partir daí, começaria um novo capítulo no jogo: o dos pênaltis. O primeiro foi marcado para o Cruzeiro, após toque de mão dentro da área. Byanca Brasil, que havia entrado no segundo tempo, deslocou a goleira adversária e igualou o placar, aos 23 minutos.

Pouco depois, Tayla fez falta e recebeu o segundo cartão amarelo, sendo expulsa. No entanto, o próximo time a marcar não foi o que ainda tinha 11 jogadoras em campo.

Aos 33, Isa Haas fez falta dentro da área e a arbitragem apitou novo penal, desta vez para o Grêmio. Giovaninha cobrou rasteiro, no canto esquerdo de Taty Amaro, que se esticou mas não conseguiu defender a cobrança. Grêmio 3 a 2.

No ritmo frenético que a partida seguia, foram necessários apenas mais cinco minutos para outro gol (em outro pênalti). Byanca Brasil foi derrubada dentro da área. No entanto, a batedora mudou. Pri Back também conseguiu deslocar Raíssa Tayná e empatar mais uma vez.

Nos acréscimos, veio o lance decisivo. Gisseli recebeu dentro da área, girou, ajeitou para a perna esquerda e chutou cruzado para marcar o gol da vitória: 4 a 3.

Após o apito final, Dani Barão, que havia cometido o pênalti do terceiro gol cruzeirense, foi expulsa por reclamação.

Na próxima rodada, na quarta-feira (26), o Grêmio recebe a Ferroviária, enquanto o Cruzeiro encara o Fluminense.

Ferroviária (por muito) e Flu (por pouco) também vencem

O domingo teve mais dois jogos pela rodada de abertura do Brasileirão Feminino. Em Araraquara, na Fonte Luminosa, a Ferroviária goleou o Sport por 7 a 0, em uma partida que teve roteiro semelhante nas duas metades.

No primeiro tempo, as Guerreiras Grenás marcaram três vezes a partir dos 32 minutos (Micaelly duas vezes e Mariana Santos). Na segunda etapa, foram quatro gols a partir dos 34 minutos (Duda Santos duas vezes, Nat Vendito e Millene). O largo saldo de gols coloca a equipe paulista como líder provisória na tabela.

Já na Arena da Amazônia, em Manaus, o Fluminense estreou vencendo o 3B por 1 a 0, gol de Raquel Fernandes aos 32 minutos da segunda etapa.

Rodada será concluída nesta segunda

A rodada inicial do campeonato ficará completa na noite desta segunda (24), com os últimos dois jogos.

Às 19h, o Corinthians, que venceu as últimas cinco edições do Brasileirão, enfrenta o Real Brasília no Estádio Bezerrão.

Já às 21h30, Flamengo e São Paulo dão o pontapé inicial em suas trajetórias, com um clássico que será realizado no Estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro.