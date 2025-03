Nova Iguaçu entre os finalistas do Prêmio Social Media Gov de Comunicação Pública 2024

Nova Iguaçu está no topo do ranking digital! As redes sociais da Prefeitura da cidade foram indicadas ao Prêmio Social Media Gov de Comunicação Pública 2024, concorrendo na categoria Comunicação que Aproxima. A premiação reconhece as melhores estratégias digitais das instituições públicas e acontece no dia 29 de abril, em Florianópolis. Além de Nova Iguaçu, outras instituições fluminenses também estão na disputa, como as prefeituras do Rio e de Niterói, além do TRE-RJ.

O prêmio avalia 11 categorias, analisando conteúdos que geram impacto e fortalecem a conexão entre órgãos públicos e cidadãos. Nova Iguaçu se destaca pelo tom humanizado e próximo nas redes sociais, consolidando sua identidade digital e estreitando os laços com a população. Afinal, quem não gosta de ser chamado de “Iguaçufilho”?

Confira as indicações do Rio de Janeiro:

📌 Prefeitura de Nova Iguaçu – Comunicação que Aproxima: valorizando a identidade local e criando laços reais com os moradores.

📌 Prefeitura do Rio – Identidade e Atitude: inovando na presença digital com autenticidade e engajamento.

📌 Prefeitura de Niterói – Identidade: reforçando sua comunicação alinhada à cultura e valores da cidade.

📌 TRE-RJ – Conteúdo Tutorial: garantindo informação clara e acessível para o público.

A escolha dos indicados e vencedores é feita por meio da plataforma Social Media Gov, ferramenta que utiliza dados e benchmarks para avaliar o desempenho digital dos órgãos públicos. No universo das redes sociais, estratégia e engajamento fazem toda a diferença!

Agora é contagem regressiva para o grande dia. Será que Nova Iguaçu vai trazer o troféu para casa? A resposta vem no dia 29 de abril!