Prefeitura instala mais 55 placas para sinalizar travessia de animais

A Prefeitura de São José dos Campos concluiu a instalação de mais 55 placas educativas de sinalização para alertar os motoristas sobre a travessia de animais silvestres em vias do município. O projeto piloto começou em junho do ano passado, com a colocação de seis delas no bairro Urbanova, na região oeste da cidade.

Na fase atual, foram implantadas placas em vias nas regiões da cidade onde são comuns o avistamento de animais e maior incidência de atropelamentos, como a Via Oeste e Via Cambuí. Elas também foram instaladas em São Francisco Xavier.

Um dos diferenciais do projeto é a representação nas placas das espécies que, de fato, ocorrem no município. As peças alertam para a circulação de lobos-guará, gambás, tatus, capivaras, cachorros-do-mato, serpentes, entre outros.

De acordo com técnicos da Prefeitura que estão à frente do projeto, a placa do Código Nacional de Trânsito, com a imagem de um veado com galhada, tende a ser desconsiderada por condutores da região.

Um dos diferenciais da placa é a imagem de espécies que vivem no município | Foto: PMSJC

As placas obedecem critérios técnicos e têm o objetivo de apontar prováveis pontos de travessias desses animais, que circulam, sobretudo, no final da tarde e à noite, exigindo o olhar atento dos condutores para evitar atropelamentos, danos aos veículos e traumas às pessoas envolvidas.

Ao avistar um animal na via, a orientação é que o motorista não buzine nem acenda o farol. Ele deve reduzir a velocidade com segurança, acionar o pisca-alerta para advertir outros condutores e aguardar a conclusão da travessia.

Proteção ao sagui

O sagui-da-serra-escuro é encontrado nas regiões sudeste e leste | Foto: Allan Souza

A Prefeitura também prepara uma ação para proteção do sagui-da-serra-escuro (Callithrix aurita), espécie altamente ameaçada de extinção, que ocorre principalmente nas regiões sudeste e leste de São José dos Campos.

Está sendo realizado o mapeamento das áreas de ocorrência desses animais. Já foram identificados cerca de dez locais onde eles cruzam avenidas pelo solo ou pelos fios da rede elétrica, sob o risco de atropelamento ou eletrocussão.

As placas devem contribuir para chamar a atenção dos motoristas sobre a possível presença dos saguis nos trechos sinalizados. Em breve, serão instaladas passagens aéreas de fauna, que possibilitam a travessia segura dos primatas.



