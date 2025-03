Quais filmes vão passar SÁBADO (22/03) na Globo? CORUJÃO, SESSÃO DE SÁBADO E SUPERCINE

Posted on

Por MRNews Polêmica no BBB25: Web Reage a Comentários de João Gabriel e Gabriel sobre Aline No Big Brother Brasil 25, os participantes João Gabriel e Gabriel causaram grande revolta nas redes sociais após comentários considerados machistas sobre Aline Patriarca. Durante uma conversa, os brothers demonstraram descontentamento com o envolvimento de Diogo Almeida com Aline, […]