Roraima se destaca entre os maiores potenciais de mercado do Brasil desde 2019

Roraima tem se consolidado como uma das unidades federativas com maior potencial de mercado no Brasil. Em 2024, o Estado figurou em 3º lugar no ranking nacional do pilar de Potencial de Mercado, divulgado pela CLP (Centro de Liderança Pública). Desde 2019, quando alcançou o 1º lugar na categoria, Roraima tem se mantido entre os primeiros, destacando-se pela atratividade para investidores e pelo crescimento econômico consistente.

A pesquisa considera indicadores como tamanho de mercado, taxa de crescimento, expansão da força de trabalho, comprometimento de renda, qualidade de crédito pessoal, volume de crédito e inadimplência. Nesse contexto, o Estado tem mostrado resultados impressionantes, com destaque para a geração de empregos formais. De acordo com o Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), do MTE (Ministério do Trabalho e Emprego), Roraima criou 28.593 novos postos de trabalho desde 2019.

Outro marco importante para a economia local foi a obtenção da Nota A de Capacidade de Pagamento do Tesouro Nacional, alcançada em 2021, 2022 e 2024, o que reforça a confiança dos investidores e a estabilidade financeira do Estado.

“Esse desempenho é fruto de um ambiente de negócio favorável, que impulsionou a economia, aliado a uma administração pública eficiente. Empresários locais e de fora confiam na gestão, o que motiva novos investimentos e a criação de empregos. Isso tem refletido diretamente no crescimento do nosso PIB, que alcançou recordes nos últimos anos”, afirmou Fábio Martinez, secretário adjunto de Planejamento e Orçamento.

Em termos de crescimento econômico, Roraima se destacou em 2022 com o maior aumento do PIB (Produto Interno Bruto) entre os Estados, atingindo 11,3%. Entre 2019 e 2022, o crescimento acumulado foi de 25,4%, superando em quatro vezes o crescimento nacional, que foi de 5,7%.

Em fevereiro de 2025, uma pesquisa da Resenha Regional do Banco do Brasil apontou que Roraima deve ser o segundo estado brasileiro com maior crescimento do PIB, com uma projeção de 4,5% para o ano.

“Esses números são reflexo do nosso trabalho para transformar Roraima, gerar emprego e renda, atrair investimentos e fazer o estado crescer. Com união e empenho, Roraima tem se destacado no Brasil, criando um ambiente de prosperidade que melhora a vida da nossa população”, avaliou o governador Antonio Denarium.

