SONORA – Governo do Estado dá início ao desassoreamento do segundo trecho do Rio Itajaí-Açu em Rio do Sul

O Governo do Estado deu início nesta terça, 25, ao desassoreamento do segundo trecho do Rio Itajaí-Açu, em Rio do Sul. Em mais uma etapa da obra, o projeto prevê a remoção de sedimentos em um trecho de 750 metros do leito e das margens, além da eliminação de uma ilha e limpeza de galharia, com o objetivo de melhorar o fluxo do rio e reduzir o risco de enchentes na região.

Para acompanhar de perto o início dos trabalhos, o Secretário de Estado de Proteção e Defesa Civil de Santa Catarina, Mário Hildebrandt, e o prefeito de Rio do Sul, Manoel Arisoli Pereira, visitaram o local nesta terça. Durante a vistoria, eles conferiram o andamento da intervenção, que já está na fase de remoção inicial dos sedimentos.

O secretário Mário Hildebrandt destacou a relevância da obra para a segurança da população:

A obra faz parte dos esforços do governo estadual para mitigar os impactos das cheias e garantir maior segurança para os moradores da região. Além da redução do risco de enchentes, a remoção de galhos e detritos ajudará a preservar o meio ambiente e a melhorar a navegabilidade do rio.