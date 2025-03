Dia de Campo em Hortifrúti: programação em Boa Vista conta com palestras sobre cultura e técnicas de manejo de pragas e doenças

Dia de Campo de Hortifrúti – Foto: Diane Sampaio/Semuc/PMBV



O “Dia de Campo em Hortifrúti” começa na próxima sexta-feira, 28, no Centro de Difusão Tecnológica (CDT), na região do Bom Intento. O evento segue até sábado, 29 com uma programação que inclui a visita nas áreas de plantio e palestras de especialistas sobre diversos temas.

As palestras abordarão sobre manejo integrado de pragas e nematoides, além de técnicas sustentáveis para proteger as lavouras sem prejuízos ao meio ambiente. Conforme o secretário de Agricultura e Assuntos Indígenas, Cezar Riva, a iniciativa visa preparar o produtor para enfrentar as adversidades que podem ocorrer no dia a dia.

“Na plantação existem insetos que são pragas, prejudiciais à planta, mas também existem aqueles que são benéficos à lavoura. É importante salientar que pragas envolvem espécies que podem comprometer o plantio, causando danos irreversíveis na produção agrícola. A primeira arma do produtor contra essas ameaças é a informação. Por isso, investimos nas palestras com especialistas”, disse.

Palestrantes

Dra Natália de Souza Ribas – Para ministrar a palestra sobre “Manejo de Pragas”, a Prefeitura de Boa Vista confirmou a presença da especialista no controle, manejo de pragas, inclusive com produtos biológicos – utilização de bactérias no combate às pragas e insetos. Ela tem desenvolvido um trabalho há muito tempo nessa área.

Dra Márcia Gabriel – Ao ministrar a palestra sobre “Manejo de Nematoides”, a especialista vai falar sobre doenças de plantas na agricultura, condições que afetam negativamente a saúde e a produtividade das plantas cultivadas. Essas enfermidades podem ser causadas por vários patógenos, dentre eles, fungos, bactérias, vírus e nematoides, além de alguns fatores ambientais.

Poliana Perrut de Lima – Produtora de café em Rondônia, a palestrante é referência no cultivo da cultura, recomendada pela Embrapa. Equipes da Prefeitura de Boa Vista identificaram que Roraima tem potencial econômico para o plantio de café. Inclusive com algumas pessoas fazendo a plantação em pequena escala. A palestra será voltada para transmitir conhecimento aos agricultores que que pretendam investir nesta cultura no Estado.

Rafael Zamboni – Agrônomo da Agristar (empresa de São Paulo e grande produtora de sementes disponíveis no mercado), o palestrante vai falar sobre cucurbitáceas, família de plantas que englobam a abóbora, melão, melancia, pepino, dentre outros. Algumas culturas e cultivares tem produção em grande escala no Estado e os agricultores terão a oportunidade de sanar dúvidas relacionadas as culturas que trabalham.

Fonte: Da Redação