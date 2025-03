SJK transporta 35 mil passageiros após retomada de voos na cidade

José Roberto Amaral





A retomada de voos de passageiros no Aeroporto de São José dos Campos completa um ano nesta sexta-feira (27) com números que mostram o sucesso da operação e a relevância do terminal para a aviação comercial no estado.

De acordo com dados da concessionária SJK Airport, foram transportados no período 35 mil passageiros na rota São José dos Campos–Rio de Janeiro.

Ao longo desses 12 meses, o terminal registrou 336 pousos e decolagens. Ainda de acordo com o balanço da SJK Airport, a rota também obteve uma alta eficiência operacional. Os voos registraram 99,6% de regularidade (apenas dois cancelamentos) e 98,5% de pontualidade, quando não há registros de atraso.

A taxa média de ocupação dos voos se manteve estável, com picos de 99% em períodos de feriados prolongados e eventos internacionais, além de uma forte demanda do segmento corporativo.

Os destinos mais procurados pelos passageiros que decolaram de São José dos Campos são a capital fluminense, Salvador, Recife, Fortaleza, Belo Horizonte, Curitiba, Florianópolis, Navegantes, Porto Alegre e Buenos Aires.

Operação

O voo, operado pela GOL Linhas Aéreas, permite aos passageiros o acesso rápido e cômodo ao Rio, e vice-versa, com apenas 1 hora e 5 minutos de deslocamento.

São três frequências semanais diretas, de ida e volta. Os voos partem de São José sempre às 6h, às segundas, quintas e sábados, com chegada ao RIOgaleão às 7h05.

A partir do terminal carioca, é possível fazer conexões quase imediatas para cerca de 20 destinos diferentes. Os voos provenientes do Rio de Janeiro decolam do RIOgaleão às 21h40, pousando em São José dos Campos às 22h45, sempre às quartas, sextas e domingos.

As aeronaves utilizadas são o Boeing 737-800, com capacidade para 186 passageiros.

Cargas

A retomada dos voos de carga também registra números positivos e perspectivas de crescimento.

Desde a retomada da operação, em 24 de maio de 2023 em parceria com a companhia aérea Latam Cargo, o terminal de São José já operou 3 mil toneladas de carga, com 206 voos regulares, e já possui mais de 100 clientes que utilizam os serviços.

A rota cargueira Miami–São José dos Campos começou com dois voos semanais e passou a operar com três frequências por semana desde julho do ano passado. Os aviões de carga utilizados são o Boeing 767, com capacidade para transportar até 55 toneladas de carga.

Concessão

A administração do Aeroporto Urbano Stumpf, de São José dos Campos, está concedida à empresa SJK Airport desde novembro de 2022 por um período de 30 anos. A previsão é que sejam investidos até R$ 130 milhões no terminal.

Apoiar a consolidação do aeroporto, com mais voos nacionais e internacionais, possibilitando a geração de mais empregos, é um dos principais compromissos do Plano de Gestão 2025-2028 na área de desenvolvimento econômico.



