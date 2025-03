Agência Minas Gerais | Escritório itinerante garante atendimento da Emater-MG aos produtores rurais da Zona da Mata

A Empresa de Assistência Técnica Extensão Rural de Minas Gerais (Emater-MG) acaba de lançar um novo serviço para fortalecer a assistência técnica aos produtores rurais da Zona da Mata. Trata-se do escritório itinerante, uma van equipada para levar orientação e suporte técnico diretamente aos agricultores de 27 municípios da Unidade Regional de Muriaé.

Batizada carinhosamente de Vandinha pelos técnicos da Emater-MG, a van foi adquirida e customizada com recursos de emenda parlamentar, no valor de R$ 400 mil. O veículo conta com estrutura completa para atender os produtores com conforto e eficiência.

Entre os equipamentos, há TV, ar-condicionado, computador, mesa de escritório, cadeiras, frigobar, caixa de som, telão, projetor e gerador de energia para locais sem eletricidade.

Presença em eventos

O objetivo do escritório itinerante é ampliar o alcance do trabalho dos técnicos da Emater-MG, facilitando o acesso dos agricultores às orientações e serviços da empresa. A Vandinha estará presente em exposições agropecuárias, dias de campo, seminários e feiras.

A próxima parada será na Fazenda Felizarda, em Muriaé, onde a van participará de um Dia de Campo sobre cafeicultura no dia 28/3. A van também poderá atender municípios de outras regionais da empresa.

Segundo o gerente regional da Emater-MG no município, Renato Massao Inoue, a iniciativa representa um avanço para a empresa. “É uma inovação que estamos fazendo ao transformar a van em uma ferramenta de extensão rural. Vai agregar ao trabalho da Emater e beneficiar diretamente os produtores”, afirma.