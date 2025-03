Guaratinguetá é premiada no programa Alfabetiza Juntos SP com seis escolas municipais reconhecidas

A Prefeitura de Guaratinguetá, por meio da Secretaria Municipal da Educação, participou nesta terça-feira, (25) do evento de premiação do programa Alfabetiza Juntos SP, promovido pelo Governo do Estado de São Paulo. A solenidade ocorreu na capital paulista e reconheceu os municípios e escolas que se destacaram nos resultados de alfabetização na idade certa.

Representando o prefeito Junior Filippo, o vice-prefeito e secretário da Educação, Bruno Santos, esteve presente na cerimônia e recebeu a premiação das mãos do governador Tarcísio de Freitas.

O Alfabetiza Juntos SP é uma iniciativa que tem como objetivo assegurar que todas as crianças estejam alfabetizadas até os 7 anos de idade, fortalecendo o regime de colaboração entre Estado e municípios. O programa oferece formações continuadas, materiais pedagógicos, avaliações diagnósticas e acompanhamento técnico para aprimorar a qualidade da alfabetização nas redes municipais.

Guaratinguetá foi destaque com seis escolas premiadas, reconhecidas por seu desempenho e pelos avanços na aprendizagem dos alunos:

EMEF Profª Aliete Ferreira Gonçalves

EMEF Profª Ana Fausta de Moraes

EMEF Prof. Antonio da Cruz Payão

EMEF Fernando Alencar Pinto

EMEF Profª Heloísa Helena R. A. Sanches

EMEF Prof. José Augusto A. do Amaral

“Essa conquista é fruto do esforço coletivo de toda a rede. A dedicação das nossas equipes gestoras, professores e servidores é o que garante resultados como este. É um reconhecimento que fortalece nosso compromisso com a educação de qualidade em Guaratinguetá”, destacou Bruno Santos.

A Prefeitura parabeniza as escolas homenageadas, seus profissionais e estudantes pelo excelente desempenho e reforça seu compromisso com uma educação pública cada vez mais eficiente, inclusiva e transformadora.