IFSP abre inscrições para capacitação de pesquisadores na submissão de projetos – IFSP

Editais oferecem capacitação online e mentoria para servidores que buscam financiamento científico

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP), por meio da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, lançou dois importantes editais de seleção para capacitação e incentivo a pesquisadores na submissão de projetos de pesquisa junto às agências de fomento. Esses editais visam auxiliar os pesquisadores do IFSP na elaboração dos projetos, com apoio de pesquisadores mais experientes e com histórico de captação. Muitas vezes os pesquisadores do IFSP possuem boas ideias, mas por uma questão de forma de apresentação, acabam não sendo contemplados.

Edital de capacitação para submissão de projetos de Iniciação Científica junto à FAPESP

Este edital é específico para interessados em submeterem projetos de iniciação científica junto à FAPESP. Serão contemplados até 30 servidores, que receberão capacitação e tutoria para submissão de projetos. A capacitação inclui um curso online no ambiente Moodle e um encontro síncrono. Os servidores selecionados receberão apoio durante todo o processo, desde o cadastro no SAGe e a elaboração da súmula curricular até a submissão do projeto. O prazo para inscrição vai até 14 de abril de 2025.

Edital de capacitação para elaboração e submissão de projetos de pesquisa em Agências de Fomento

Este edital oferece capacitação e apoio para servidores efetivos do IFSP que buscam submeter projetos de pesquisa a agências de fomento, como a FAPESP e CNPq. Os projetos devem prever a captação de recursos financeiros para custear seu desenvolvimento, com requisição de no mínimo de R$ 60 mil para custeio e/ou capital a um órgão, ou agência de fomento. Até 10 servidores serão contemplados com capacitação online e mentoria, além de bolsas para estudantes. O prazo para submissão das propostas é até 12 de maio de 2025.

Ambos os editais demonstram o esforço do IFSP em apoiar seus pesquisadores na elaboração e submissão de projetos de pesquisa, promovendo o desenvolvimento científico e tecnológico no estado de São Paulo, incentivando os pesquisadores na captação externa de recursos. Esta ação já tem apresentado excelentes resultados, com aumento significativo nas captações nos Editais Universais do CNPQ e, junto à FAPESP, aumento nas captações de Iniciação Científica e Projetos Regulares.

Para mais informações, acesse a página dos editais.