SONORA – Polícia Militar de Santa Catarina presta especial homenagem aos 190 Mais Veteranos

A Polícia Militar de Santa Catarina (PMSC) realizou na quarta, 26, no Centro Multiuso de São José, a solenidade 190 Mais Veteranos, que homenageia os valorosos veteranos da corporação que construíram a história da PMSC até o momento.

O encontro reuniu veteranos de todo o estado, com destaque para os 190 mais antigos. E com o intuito de simbolizar a importância desses antigos combatentes, a PMSC entregou as boinas dos veteranos, que representa não apenas a trajetória de cada um dos agraciados, mas também a continuidade do compromisso com os valores de bravura, disciplina e espírito de corpo, que sempre nortearam suas condutas.

Para o comandante-geral da corporação, coronel Emerson Fernandes, a solenidade que integra o calendário de comemoração dos 190 anos da PMSC é um tributo à história:

O antigo comandante-geral, coronel veterano Sidney Carlos Pacheco, destacou o orgulho de pertencer a PMSC:

