Caminhoneiro é preso em flagrante com mais de 150 kg de drogas e armas

Foto: Divulgação/PCRR



Um caminhoneiro, de 58 nos, foi preso em flagrante nesta quarta-feira, 27, com uma carga de drogas e armas na BR-319, no Amazonas. Ele já estava sendo investigado pela Polícia Civil de Roraima.

As diligências revelaram a atuação de duas quadrilhas que atuavam em Roraima realizando o transporte de drogas e armamentos pela BR-174. Com o apoio da Polícia Rodoviária Federal do Amazonas, a abordagem ocorreu já no estado vizinho, no município de Humaitá.

As equipes encontraram encontrados 156,25 kg de substância semelhante à skunk, além de armamentos, incluindo duas pistolas, seis fuzis, quatro carregadores e 13 munições de mesmo calibre. Os materiais estavam escondidos no fundo do baú de um caminhão, disfarçados dentro de dois congeladores, duas geladeiras e duas lavadoras de roupas.

Além da PRF do Amazonas, a prisão contou com a colaboração da Receita Federal e da Polícia Militar de Rondônia.

Os materiais apreendidos e o caminhoneiro foram encaminhados à Polícia Federal em Porto Velho.

Fonte: Da Redação