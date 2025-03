Casas de Cultura oferecem oficinas de arte sustentável e upcycling

João Paulo Sardinha





Fundação Cultural Cassiano Ricardo

Quem frequenta as atividades oferecidas pela Fundação Cultural Cassiano Ricardo já sabe que o ano inteiro tem dança, artes plásticas, música, teatro ou circo. Uma modalidade artística, entretanto, tem chamado a atenção na cidade.

Você, aliás, já ouviu falar em upcycling? Esse termo, que vem do inglês, significa reaproveitamento, em tradução livre. Ou seja, reciclagem criativa de materiais. As Casas de Cultura oferecem a oficina com ou sem necessidade de inscrição.

Na Casa Chico Triste, aulas livres às 14h: basta chegar e participar

Ao frequentar a aula, o participante usa a criatividade para reaproveitar objetos e materiais, criando novos itens. Inclusive, novas roupas. “O upcycling consiste em técnica de reaproveitamento de peças que já existem, tem um impacto no planeta”, explica a estilista Isabela Almeida.

A modalidade é oferecida nas Casas de Cultura Chico Triste (aulas livres de reutilização de papel, sem necessidade de inscrição), Rancho do Tropeiro (moda sustentável), Eugênia da Silva (moda sustentável) e Júlio Neme (vivência, sem necessidade de inscrição).

Endereços

Casa de Cultura Chico Triste

Rua Milton Cruz, Jardim São Jorge (Vila Tesouro)

Casa de Cultura Rancho do Tropeiro

Ambrósio Molina, 184, Eugênio de Melo

Casa de Cultura Eugênia da Silva

Rua dos Carteiros, 110, Novo Horizonte

Casa de Cultura Júlio Neme

Praça Cônego Antônio Manzi, São Francisco Xavier



MAIS NOTÍCIAS



Fundação Cultural Cassiano Ricardo