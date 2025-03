Instituto Cândida Vargas inicia ‘Projeto Saúde Mental e Trabalho’ em benefício dos servidores

27/03/2025 |

20:00 |

185

O Instituto Cândida Vargas (ICV) promoveu, na manhã desta quinta-feira (27), um evento voltado especialmente para os profissionais da instituição, marcando o início do ‘Projeto Saúde Mental e Trabalho’. A iniciativa tem como objetivo oferecer momentos formativos sobre o tema e proporcionar um espaço de escuta qualificada para os trabalhadores, fortalecendo o bem-estar no ambiente de trabalho.

Durante o evento de abertura, os profissionais participaram de uma roda de conversa mediada pelas psicólogas Yara Azevedo e Poliana Dantas, com a presença de colaboradores da assistência à saúde. O momento possibilitou o compartilhamento de experiências e reflexões sobre a importância do cuidado com a saúde mental.

A coordenadora de Psicologia do ICV, Poliana Dantas, destacou que a atenção à saúde mental dos profissionais é uma necessidade urgente. “O ICV já desenvolve diversas ações para os colaboradores, como atendimentos em psicologia, psiquiatria e fisioterapia, além do suporte da medicina do trabalho. Com esse projeto, buscamos fortalecer um ambiente de trabalho mais saudável, promovendo formações e escuta coletiva para os profissionais da saúde”, explicou.

A enfermeira Juliana Modesto, que participou do encontro, ressaltou a relevância da iniciativa. “O local onde trabalhamos é muito importante e essa roda de conversa voltada para a saúde mental do trabalhador é essencial. Foi um momento enriquecedor e necessário para todos nós”, afirmou.

O projeto é resultado de uma parceria entre o setor de Psicologia e Psiquiatria, em conjunto com a Direção Multidisciplinar do ICV, e será desenvolvido por meio de encontros semanais nos diversos setores.