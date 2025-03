Secretaria de Educação realiza 2° Mutirão de Pintura Escolar – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

Posted on

O quartel do 9º GBM (9º Grupamento do Corpo de Bombeiros Militar) de Coxim passou por uma revitalização com a ocupação produtiva do trabalho de custodiados do EPMC (Estabelecimento Penal Masculino de Coxim). Três reeducandos participaram da obra, realizando serviços de elétrica, hidráulica, alvenaria e pintura, como parte de um programa de retribuição social da […]