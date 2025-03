A Operação Cata-Bagulho atenderá o seguinte bairro neste sábado, 29:

Posted on

Nesta sexta-feira (22/12), a previsão é de céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Noroeste, Central Mineira, Metropolitana, Rio Doce, Mucuri e Zona da Mata. No Norte e Jequitinhonha, céu nublado a parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Demais regiões, céu parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas […]