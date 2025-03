Com novas opões de lazer, Vila Adriana recebe praça revitalizada

Henrique Macedo





A Prefeitura de São José dos Campos entregou oficialmente neste sábado (29), a revitalização da Praça João Batista Leite, na Vila Adriana (região sudeste), com a implantação de campo de futebol e playground, ampliando as opções de lazer para a família.



A melhoria faz parte do plano de valorização do entorno dos conjuntos habitacionais, beneficiando os moradores do bairro. A solução contempla a implantação de campo de futebol society com medidas oficiais, playground com piso emborrachado, que é macio, confortável e adaptado para crianças com deficiência. E o percurso entre os espaços é com pavimento de intertravado.

Além disso, a praça foi totalmente renovada com novos bancos, iluminação de LED, lixeiras, plantio de grama e reforma da quadra esportiva existente. Também foi instalado um bebedouro para pets.



As melhorias foram bem recebidas pela população. “Achei muito legal, a grama é muito boa, consegui fazer um golaço”, comemorou Benjamin Mariano, 13 anos, que estreou com os amigos o novo campo de futebol society.

Benjamin ao lado do amigos do futebol – Foto: Claudio Vieira/PMSJC

O engenheiro Felipe Oliveira levou o filho e os sobrinhos para brincarem na praça. “Ajuda bastante na recreação das crianças, ter uma área de lazer própria para isso nos facilita bastante”.



Felipe com o filho e sobrinhos – Foto: Claudio Vieira/PMSJC

“Para a população vai ser bom demais, para ajudar a tirar os jovens das drogas e do mau caminho, é um sonho que se concretizou”, disse Idalécio Melo, vigilante.

Realizada pela Urbam, a obra teve investimento de R$1,3 milhão. Trata-se de uma intervenção urbanística com recursos provenientes da outorga onerosa depositados no FMDU (Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano).



