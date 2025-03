Conhecimento: técnicas aprendidas no ‘Dia de Campo’ trazem impacto positivo na produção de Boa Vista

Foto: Divulgação Semuc



Nesta sexta-feira, 28, começou a 3ª edição do Dia de Campo em Hortifrúti no Centro de Difusão Tecnológica (CDT), na região do Bom Intento.

Voltado para agricultores familiares, o evento é uma iniciativa da Prefeitura de Boa Vista que busca difundir o cultivo de frutas, legumes e verduras na região. Nesses dois dias de programação, cerca de 800 pessoas devem passar pela ação.

Com práticas sobre cultivo, manejo e diversificação de culturas, o evento promove a inovação no campo, aliado à produtividade. Segundo o secretário de Agricultura e Assuntos Indígenas, Cezar Riva, o Dia de Campo tem grande impacto na agricultura familiar da região, pois quem produz tem acesso a culturas e cultivares aptas a um bom desenvolvimento ao solo e condições climáticas de Boa Vista.

“Os agricultores saem daqui com uma carga de informação muito importante. Após as palestras com especialistas, eles poderão presenciar, na prática, o cultivo de cerca de 15 culturas com várias cultivares. Os canteiros têm melão, melancia, cenoura, beterraba, cebola, dentre outros. Com o Dia de Campo em Hortifrúti, os produtores veem que é possível cultivar em nosso município e levar para suas propriedades e ser um incremento na renda de cada um”, disse.

Conhecimento no campo

Durante o evento, os agricultores participam de palestras ministradas com especialistas dos estados da Bahia, Rondônia e São Paulo, que falam sobre manejo de pragas e doenças, cafeicultura e cucurbitáceas. Moradora da região Novo Passarão há 8 anos, Adriana Almeida e o esposo Weverton Almeida participaram de todas as edições do Dia de Campo e têm aplicado técnicas aprendidas, no sítio da família.

“A gente planta milho, melancia, melão, abóbora, maxixe, quiabo, macaxeira, pimenta-de-cheiro e pimentão. Depois de participar do Dia de Campo do ano passado, introduzimos em 100%, o uso de produtos biológicos dentro da nossa roça. Hoje, a nossa produção é toda orgânica, sem químicos. Inclusive, neste ano, colhemos os primeiros melões orgânicos. Essa melhoria, a gente aprendeu aqui no evento”, contou.

Cultura do café

Equipes da prefeitura identificaram que Roraima tem potencial econômico para o plantio de café, inclusive com algumas pessoas fazendo a plantação em pequena escala. Para apoiar os agricultores que iniciam o trabalho com essa cultura, a Secretaria de Agricultura e Assuntos Indígenas convidou Poliana Perrut de Lima, palestrante e produtora de café em Rondônia.

“Estou sabendo de algumas iniciativas louváveis que tem aqui na região. Estamos no mesmo bioma e fico feliz de percorrer os estados da Amazônia e ver iniciativas como essa da prefeitura. O café é uma cultura transformadora de vidas e quem trabalha com essa cultura sabe a energia boa que é transmitida. Às vezes o produtor fica ‘paralisado’ por não ter uma grande área e muitos recursos, mas o importante é começar, mesmo que seja com um hectare e verá que tem um bom retorno”, destacou.

Redução de custos operacionais

Por fim, o Dia de Campo une educação e valorização do trabalho. Os participantes interagem com especialistas, conhecem tecnologias e compartilham experiências, contribuindo para o desenvolvimento da agricultura familiar e a geração de renda. Além disso, ao entregar processos e técnicas prontas a serem implantadas nas propriedades, o trabalho reduz custos operacionais significativos, aos produtores da região.

Fonte: Da Redação