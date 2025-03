Instituto Cândida Vargas reforça importância do pré-natal e do acompanhamento no pós-parto

O pré-natal é essencial para garantir a saúde da mãe e do bebê durante toda a gestação. No Instituto Cândida Vargas (ICV), unidade da rede hospitalar da Prefeitura de João Pessoa, as gestantes recebem acompanhamento completo, com consultas regulares, exames, monitoramento da saúde e orientações para uma gestação mais segura.

Durante o pré-natal, são avaliados indicadores como pressão arterial, níveis de glicose, peso e possíveis infecções, prevenindo complicações como pré-eclâmpsia, diabetes gestacional e anemia. A imunização materna também faz parte desse cuidado, garantindo proteção indireta ao bebê contra doenças como coqueluche e gripe.

A coordenadora de Ginecologia e Obstetrícia do ICV, Tatiana Fragoso Vieira, reforça a importância desse acompanhamento contínuo. “O pré-natal permite não apenas identificar e tratar precocemente qualquer alteração na saúde da mãe, mas também acompanhar o desenvolvimento do bebê. Por meio dos exames, conseguimos verificar o crescimento fetal, detectar possíveis anomalias e tomar medidas preventivas. Nosso objetivo é oferecer às gestantes um atendimento humanizado e de qualidade, garantindo um parto mais seguro para mãe e filho”, destacou.

Após o nascimento do bebê, a atenção à mãe continua sendo prioridade. O puerpério, período que sucede o parto por aproximadamente seis semanas, é uma fase de mudanças físicas, emocionais e hormonais, e no ICV as mães contam com um suporte multiprofissional que inclui obstetras, enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais, fisioterapeutas e pediatras neonatologistas.

No pós-parto imediato, as mulheres recebem orientações sobre cuidados com o corpo, higiene íntima, recuperação de cicatrizes, sinais de alerta para complicações e acompanhamento da amamentação. O alojamento conjunto, onde mãe e bebê permanecem juntos, fortalece o vínculo afetivo e facilita a amamentação precoce.

Para a paciente Suellen Silva, que teve seu bebê recentemente no ICV e já está em sua casa, o atendimento recebido foi essencial para recuperação. “Desde o parto, fui muito bem acompanhada. A médica conversou comigo, perguntou como eu estava me sentindo, avaliou minha cirurgia e passou a medicação necessária. Também recebi orientações sobre a amamentação e os cuidados com o bebê. Esse suporte fez toda a diferença, me deixou mais tranquila e confiante nesse momento tão importante da minha vida”, relatou.

Além das orientações presenciais, o ICV realiza palestras e rodas de conversa sobre os desafios dessa etapa, incluindo saúde emocional, mudanças na rotina familiar e direitos da puérpera, como a licença-maternidade e o acesso à rede de apoio.

“Sabemos que o período pós-parto pode ser desafiador para muitas mulheres. Por isso, oferecemos um atendimento completo, desde a assistência médica até o suporte psicológico e social. Nossa equipe está preparada para acolher e orientar as mães em todas as etapas, garantindo que tenham segurança e suporte nesse momento tão especial”, concluiu Tatiana Fragoso Vieira.