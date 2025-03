Intérpretes de Libras e regente de bandas e fanfarras são convocados para escolas estaduais

A Seed (Secretaria de Educação e Desportos) publicou a 12ª convocação do Processo Seletivo Simplificado para composição de cadastro reserva de profissionais da educação básica. Desta vez foram chamados intérpretes de Libras (Língua Brasileira de Sinais) e regente de bandas e fanfarras.

A publicação oficial desta convocação estará disponível no Diário Oficial do Estado nº 4895, de 31 de março, mas a lista dos convocados pode ser acessada no link. Dentre os convocados nesta fase, destacam-se 37 regentes de bandas e fanfarras e 23 intérpretes de Libras, que atuarão tanto na capital quanto no interior de Roraima.

Os regentes de bandas e fanfarras serão convocados para lotação nos municípios de Boa Vista, Boa Vista-Rural, Cantá, Bonfim, Alto Alegre, Caracaraí, Caroebe, Iracema, Mucajaí, Rorainópolis e São Luiz. Já os intérpretes de Libras vão atender a capital Boa Vista.

Intérpretes de Libras e regente de bandas e fanfarras são fundamentais para boa qualidade de ensino

A diretora do Departamento de Desenvolvimento de Políticas Educacionais, Rosilda Garcia, ressaltou a importância dos intérpretes de Libras no contexto educacional.

“A presença de intérpretes de Libras nas escolas é essencial para garantir a inclusão dos estudantes surdos. Esses profissionais desempenham um papel fundamental na mediação entre os alunos e os professores, possibilitando um ensino acessível e de qualidade”, explica.

Sobre os regentes de bandas e fanfarras, ela também destacou o impacto positivo que esses profissionais trazem para as escolas: “A música é uma ferramenta pedagógica poderosa. O Programa Estadual Bandas e Fanfarras Escolares estimulam a disciplina, a cooperação e o desenvolvimento artístico dos estudantes. Com essa convocação, queremos fortalecer esses projetos em nossa rede de ensino”, disse.

Assinatura de contratos e lotação

De acordo com o edital, os candidatos dos respectivos municípios devem se apresentar no dia 07 de abril às 8 horas ao Departamento de Recursos Humanos da Seed, localizado na Praça do Centro Cívico, nº 550, no Centro de Boa Vista, para a assinatura do contrato e lotação.

A presença dos convocados é obrigatória para a finalização do processo de contratação e a correta alocação nos respectivos cargos.

