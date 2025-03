Prefeitura de Guaratinguetá realiza última Roda de Conversa do Março Mulher – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

A Prefeitura de Guaratinguetá, por meio da Secretaria da Mulher, promoveu, na última quinta-feira (27), a última Roda de Conversa do Março Mulher, evento foi dedicado à valorização e ao empoderamento feminino. Com o tema “A Mulher e o Resgate Cultural”, a roda de conversa foi realizada no Espaço Multiuso e reuniu um debate enriquecedor sobre o papel da mulher na preservação e na valorização da cultura.

A roda de conversa proporcionou um espaço de diálogo e reflexão sobre a importância da mulher na manutenção das tradições culturais, destacando sua atuação nas artes, na música, no carnaval e no esporte.

A iniciativa reforça o compromisso da Prefeitura de Guaratinguetá em fomentar discussões que promovam a igualdade de gênero e a valorização da mulher em diferentes áreas da sociedade.