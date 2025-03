Caminhada Ecológica neste sábado (29) recolhe lixo e resíduos deixados às margens do Rio Sorocaba – Agência de Notícias

Encerrando as celebrações do Dia do Rio Sorocaba e Dia Mundial da Água (22 de março), a Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria do Meio Ambiente, Proteção e Bem-Estar Animal (Sema), e do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae), realizaram, neste sábado (29), a tradicional Caminhada Ecológica, entre a Praça da Biodiversidade e o Porto das Águas. A ação de Educação Ambiental contou, inclusive, com a participação do diretor-geral do Saae/Sorocaba, Glauco Fogaça, de representantes da empresa Unimetal e reuniu um público aproximado de 60 pessoas, entre servidores da Sema e do Saae/Sorocaba, bem como jovens voluntários, crianças, pais e responsáveis.

A Caminhada Ecológica é um evento tradicional para sensibilizar a todos, desde as crianças até os adultos, em não descartar o lixo nas ruas, como forma de contribuir para a conservação do meio ambiente, além do respeito com a natureza e o Rio Sorocaba. Junto com a caminhada, as equipes fazem a limpeza ao longo do trajeto, em uma extensão de cerca de 1.500 metros.

O objetivo foi sensibilizar a população não apenas sobre a necessidade de preservação dos mananciais, mas também sobre a importância da utilização racional da água, elemento essencial para a vida de qualquer ser vivo.

Os resíduos começaram a ser recolhidos em quatro pontos, sendo: Parque das Águas, Porto das Águas, Praça da Biodiversidade e Ponte Jornalista Fernando de Luca Neto. Depois, os grupos dividiram-se para atuar em quatro trechos: um partindo da Praça da Biodiversidade, percorrendo a margem do rio, pela avenida XV de Agosto; o segundo, da Ponte Jornalista Fernando de Luca Neto, pela margem na Avenida Dom Aguirre; o terceiro do Parque das Águas, pela Avenida Dom Aguirre, e o quarto do Porto das Águas pela Avenida XV de Agosto. Os quatros se encontraram no fim dos percursos, na ponte Luiz Francisco Damian, nas proximidades do Parque das Águas. Durante os trabalhos, o diretor-geral do Saae/Sorocaba e o educador ambiental e gerente de assuntos regulatórios da autarquia, Vinícius Poppst, em um bate-papo, explicaram sobre a importância de conscientizar as pessoas a não descartar o lixo em locais inadequados, além de mostrar, na prática, o desrespeito que alguns ainda têm com a natureza e com o Rio Sorocaba.

Ao todo foram retirados o equivalente a 35 sacos de lixo de 100 litros. Dentre os materiais recolhidos, estavam garrafas pet, copos plásticos, papelão, garrafas de vidro (long neck), embalagens de isopor (marmitex), sacolas plásticas, roupas, sapatos e até celular e pedaço de colchão.

O lixo que ainda é jogado de forma irresponsável nas ruas e parques da cidade, além de sujar esses espaços, impacta seriamente a fauna e a flora local e “volta” de forma negativa para a população, ao danificar o aspecto visual da cidade, exalar mau cheiro, atrair animais peçonhentos, entupir bueiros e propiciar alagamentos. Ao chegar ao rio, os detritos flutuantes ainda causam grande prejuízo à biodiversidade local, prejudicando a fauna aquática.

O Dia Mundial da Água foi criado pela Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), em 1993, para promover a consciência em todo o mundo sobre a importância deste recurso natural para a promoção da vida saudável no planeta. Em Sorocaba, o Dia Mundial da Água e o Dia do Rio Sorocaba foram instituídos pela Lei Municipal nº 8.812, de 15 de julho de 2009.