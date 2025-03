ICV realiza primeira capacitação sobre violência contra a mulher para profissionais do ambulatório

O Instituto Cândida Vargas (ICV) iniciou, neste sábado (29), a primeira capacitação voltada para os profissionais do ambulatório, em parceria com o Centro de Estudos da unidade hospitalar da Prefeitura de João Pessoa. O encontro abordou o tema ‘Violência contra a Mulher – Como podemos ajudá-las?’, promovendo uma reflexão sobre o papel dos profissionais de Saúde no acolhimento e atendimento de vítimas.

A capacitação teve como objetivo preparar a equipe para identificar sinais de violência, prestar um atendimento humanizado e fornecer as orientações adequadas para as mulheres que passam por essa situação. A violência contra a mulher é um problema social e de saúde pública que exige uma abordagem cuidadosa e capacitada, e o ICV tem buscado aprimorar o atendimento prestado a esse público.

A coordenadora do ambulatório, Nathalia Fialho, destacou a importância da iniciativa e o impacto positivo dessa qualificação para os profissionais da unidade. “Esse é um tema urgente e essencial para nossa atuação. Como profissionais da saúde, precisamos estar preparados para identificar sinais de violência, oferecer suporte adequado e encaminhar essas mulheres para a rede de proteção. A capacitação é um passo importante para fortalecer esse cuidado e garantir que as vítimas sejam acolhidas de forma sensível e segura”, disse.

Segundo Sandra Garcia, coordenadora multiprofissional do Serviço de Violência contra a Mulher do ICV, a capacitação abordou a importância de suspeitar, identificar, notificar e encaminhar corretamente esses casos para a rede de proteção. “Discutimos a complexidade da violência, incluindo sua transmissão intergeracional, e o papel fundamental do setor de saúde nesse processo. Além disso, avaliamos o fluxo de atendimento hospitalar e ambulatorial, identificando potencialidades e fragilidades para qualificar ainda mais a assistência prestada às usuárias”, explicou.

Além das discussões teóricas, a capacitação também contou com momentos práticos, em que foram compartilhadas experiências e analisados casos reais, permitindo que os profissionais compreendam melhor os desafios enfrentados pelas mulheres em situação de violência e como podem contribuir para ajudá-las a romper esse ciclo.