Mogi x Unifacisa ASSISTIR AO VIVO COM IMAGENS NBB HOJE (31/03)

A partida do Novo Basquete Brasil, edição de 2024/2025 começou em início de novembro. Nesta temporada, a partida entre Mogi x Unifacisa hoje, HOJE (31) as 20 hs tem como mandante do jogo é o primeiro time do confronto. O NBB é uma das maiores competições de basquete no planeta, reunindo os melhores jogadores que atuam no país.

Mogi x Unifacisa – NBB 2025: Palpite e Análise Completa (31/03/2025)

No próximo dia 31 de março, Mogi das Cruzes recebe o Unifacisa em mais um confronto válido pelo Novo Basquete Brasil (NBB). A partida será realizada no Ginásio Hugo Ramos, em Mogi, com início marcado para as 20h00. Este jogo é importante para as duas equipes, que buscam resultados positivos para melhorar suas posições no campeonato.

Mogi: Necessidade de Recuperação

Mogi tem enfrentado dificuldades nesta temporada do NBB, com uma sequência de derrotas nas últimas rodadas. Nas últimas partidas, a equipe foi derrotada pelo Corinthians (93-73) e Pinheiros (91-77), além de perder para o Vasco e Franca, dois dos principais times do campeonato. Com uma série de resultados negativos, a pressão sobre os jogadores e comissão técnica é grande. No entanto, Mogi ainda possui potencial, especialmente com jogadores como o ala-pivô Felipe, que tem se destacado em algumas partidas. A equipe precisará melhorar tanto no ataque quanto na defesa para buscar uma recuperação em casa.

Unifacisa: Em Busca de Consistência

Por outro lado, o Unifacisa vem de uma temporada instável, mas também tem mostrado boas atuações em jogos cruciais. A equipe venceu o Bauru por 77-74, mas também sofreu uma derrota recente para o Franca (83-71). Apesar disso, o time tem jogadores experientes, como o armador João Vitor, que têm sido fundamentais nas vitórias. Unifacisa deve aproveitar o momento e tentar uma vitória fora de casa, sabendo que o Mogi está em um momento complicado.

Confronto Direto: Mogi Tem Vantagem Recente

Nos confrontos diretos entre as duas equipes, o Mogi leva vantagem, vencendo os dois últimos jogos disputados. Em dezembro de 2024, o Mogi venceu o Unifacisa por 70-66, e em janeiro de 2024, a vitória foi por 79-68. Essa vantagem no histórico recente pode ser um fator motivacional para o time de Mogi, que buscará recuperar sua confiança diante da torcida.

Palpite:

Apesar da boa tradição recente de Mogi nos confrontos diretos, a fase de ambos os times não é a melhor. O Unifacisa, embora também tenha problemas, tem mostrado mais consistência nas últimas partidas e deve aproveitar a instabilidade do Mogi para conquistar a vitória fora de casa. O palpite é uma vitória do Unifacisa por 81-75.

Será uma partida crucial para ambos, onde a busca por recuperação e a chance de se distanciar da parte inferior da tabela estarão em jogo.

Segunda-feira – 31 de março de 2025

Jogo 263 – 19h30 | São José x Fortaleza

📺 Onde assistir: Não informado

| 📺 Não informado Jogo 264 – 19h30 | Franca x Caxias do Sul

📺 Onde assistir: YouTube, UOL, NBB Basquetpass

| 📺 YouTube, UOL, NBB Basquetpass Jogo 265 – 20h00 | Mogi das Cruzes x União Flamengo Carioca

📺 Onde assistir: YouTube, Rede ITA, NBB Basquetpass

Destaques da Rodada