Tenente aposentado da PMRR é morto em Boa Vista e filho é preso suspeito de ser o mandante

Tenente Orlando Soares Lopes – Foto: Divulgação



Orlando Lopes, tenente da reserva da Polícia Militar de Roraima (PMRR), foi assassinado na noite desta sexta-feira, 28, no bairro Pintolândia, na zona Oeste de Boa Vista. O militar recebeu um tiro na cabeça, quando estava dentro da própria casa. Dois homens chegaram na residência e anunciaram o assalto. Em seguida, amarraram a vítima, amordaçaram e dispararam em sua cabeça.

Os dois criminosos fugiram, levando pertences do tenente, mas a Polícia Militar os encontrou no bairro Canaã, também na zona Oeste de Boa Vista.

O NI (Núcleo de Inteligência) da Polícia Civil de Roraima (PCRR), analisou imagens de câmeras de segurança, identificando, assim, dois suspeitos em uma motocicleta, que chegaram à casa do militar.

De acordo com a Polícia Civil, as informações foram imediatamente compartilhadas entre as forças de segurança para a localização dos envolvidos.

Em ação integrada, a Polícia Militar identificou e prendeu J.R.L., de 27 anos, e V.G.S., de 37 anos, em uma residência, no bairro Nova Canaã. No local, os agentes apreenderam a motocicleta utilizada no crime, as roupas vistas nas filmagens, assim como a arma de fogo empregada na ação criminosa.

Encomendado

Durante a abordagem, um dos suspeitos afirmou que o filho da vítima, L. R. L., de 30 anos, teria encomendado o crime. Apontando, dessa forma, sua suposta participação no caso.

Com essa informação, a Polícia Militar deu voz de prisão ao suspeito e o conduziu à delegacia. No entanto, L. R. L. negou qualquer envolvimento na execução do crime. Toda a documentação do caso está formalizada na DGH (Delegacia Geral de Homicídios). A Civil autuou os três conduzidos em flagrante.

Além disso, a Polícia Civil apresentou os acusados na audiência de custódia neste sábado, dia 29. Por fim, a PCRR informou que segue com as investigações para esclarecer completamente os fatos e identificar outros possíveis envolvidos no crime.

Fonte: Da Redação