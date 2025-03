Vai começar a Kings League Brasil, Conheça o Formato, Regras e Detalhes da Competição

Por MRNews



Kings League Brazil: Conheça o Formato, Regras e Detalhes da Competição

A Kings League Brazil está prestes a começar! A competição inovadora de Futebol 7, idealizada por Gerard Piqué, terá sua edição brasileira iniciando neste sábado (29), às 17h (horário de Brasília), no Banijay Studios, em São Paulo. Com um formato dinâmico e repleto de novidades, o torneio promete revolucionar a forma como o futebol é jogado e assistido.

Os Times da Kings League Brazil

A competição contará com dez equipes, formadas por influenciadores, ex-jogadores e atletas em atividade:

G3X FC

FURIA FC

FC Real Elite

Dendele FC

Capim FC

Funkbol Clube

LOUD SC

Nyvelados

Desimpedidos Goti

Fluxo FC

Cada equipe será comandada por presidentes influentes do cenário esportivo e digital, que terão um papel ativo durante as partidas.

Regras e Formato de Jogo

A Kings League se diferencia das competições tradicionais de Futebol 7, trazendo mecânicas inovadoras:

Duração da partida : 40 minutos (dois tempos de 20 minutos);

: 40 minutos (dois tempos de 20 minutos); Pontapé inicial : Começa com um jogador e o goleiro de cada equipe correndo para disputar a bola, que cai de uma estrutura suspensa;

: Começa com um jogador e o goleiro de cada equipe correndo para disputar a bola, que cai de uma estrutura suspensa; Entrada de jogadores : A cada minuto, um novo jogador entra em campo até completar o 7 contra 7;

: A cada minuto, um novo jogador entra em campo até completar o 7 contra 7; Modificação no 18º minuto : Um dado gigante define se os times jogarão com dois ou três atletas até o fim do primeiro tempo;

: Um dado gigante define se os times jogarão com dois ou três atletas até o fim do primeiro tempo; Intervalo : Dura apenas três minutos;

: Dura apenas três minutos; Segundo tempo: Começa com todos os jogadores em campo e a bola sendo solta novamente.

Cartas Secretas e Botões de Poder

Os presidentes das equipes podem interferir na partida utilizando cartas secretas, que garantem vantagens estratégicas:

Pênalti : Uma cobrança direta da marca do pênalti;

: Uma cobrança direta da marca do pênalti; Shootout : O jogador parte do meio de campo e tem cinco segundos para finalizar contra o goleiro;

: O jogador parte do meio de campo e tem cinco segundos para finalizar contra o goleiro; Suspensão para um adversário : Retira um jogador adversário por quatro minutos;

: Retira um jogador adversário por quatro minutos; Gol em dobro : Durante quatro minutos, cada gol marcado vale o dobro;

: Durante quatro minutos, cada gol marcado vale o dobro; Jogador estrela : Um jogador escolhido pode marcar um gol valendo em dobro até o 38º minuto;

: Um jogador escolhido pode marcar um gol valendo em dobro até o 38º minuto; Coringa: Pode ser utilizada como qualquer uma das cartas anteriores ou para roubar uma carta do adversário.

Além disso, os presidentes possuem dois botões de poder:

Botão Verde : Ativa uma carta secreta escolhida previamente;

: Ativa uma carta secreta escolhida previamente; Botão Vermelho: Concede um pênalti à equipe, podendo ser cobrado pelo próprio presidente ou por um jogador.

Critérios de Pontuação e Fase Final

A Kings League Brazil adota um sistema de pontuação próprio:

Vitória no tempo normal : 3 pontos;

: 3 pontos; Derrota no tempo normal : 0 pontos;

: 0 pontos; Vitória no shootout : 2 pontos;

: 2 pontos; Derrota no shootout: 1 ponto.

Os melhores classificados seguem para a fase eliminatória:

1º colocado : Avança direto para a semifinal;

: Avança direto para a semifinal; Do 2º ao 7º colocado: Disputam as quartas de final no formato mata-mata.

Vaga para o Mundial em Paris

Um dos maiores atrativos da Kings League Brazil é a classificação para a Kings League World Cup, que será realizada em Paris, na França, em 2025. As quatro melhores equipes da liga brasileira garantem vaga na competição internacional.

Expectativa para o Torneio

Com um formato inovador e um elenco repleto de estrelas do futebol e do mundo digital, a Kings League Brazil promete ser um dos eventos mais empolgantes do ano. Fique ligado para acompanhar todas as partidas e as grandes jogadas dessa competição revolucionária!

Lendas do Kings League: Craques que Marcaram Época no Futebol Mundial

A Kings League se tornou uma das competições mais inovadoras do futebol moderno, misturando entretenimento e grandes nomes do esporte. Além dos jogadores atuais e das novas promessas, a liga conta com lendas do futebol mundial, que brilham em suas equipes e trazem ainda mais prestígio à competição.

Grandes Ídolos da Kings League

Ronaldinho – Porcinos FC

O ex-camisa 10 da Seleção Brasileira e do Barcelona é um dos maiores ícones do futebol mundial. Conhecido por sua habilidade, dribles desconcertantes e carisma, Ronaldinho Gaúcho traz sua magia para a Kings League, encantando torcedores e reforçando o nível técnico da competição.

Francesco Totti – Stallions

A lenda da Roma e do futebol italiano, Totti, é sinônimo de lealdade e talento. Com sua incrível visão de jogo e precisão nos passes, ele agora brilha pelos Stallions, mostrando que a classe nunca envelhece.

Andrea Pirlo – Jijantes FC

O maestro do meio-campo italiano, famoso por sua técnica impecável e cobranças de falta precisas, comanda o jogo pelo Jijantes FC. Sua inteligência tática continua sendo uma referência no futebol.

Eden Hazard – Deptostra FC

Ex-Chelsea e Real Madrid, Hazard foi um dos jogadores mais habilidosos da última década. Com sua velocidade e dribles rápidos, ele agora encanta os torcedores da Kings League vestindo a camisa do Deptostra FC.

Andriy Shevchenko – Ultimate Móstoles

Ídolo do Milan e vencedor da Bola de Ouro, Shevchenko segue como uma ameaça no ataque do Ultimate Móstoles. Sua capacidade de finalização continua sendo um diferencial dentro de campo.

Falcão – Furia FC

Considerado o maior jogador de futsal de todos os tempos, Falcão mostra seu talento nos campos da Kings League pelo Furia FC. Sua habilidade, controle de bola e dribles impressionantes continuam sendo um espetáculo à parte.

Joaquín Sánchez – Los Troncos FC

O carismático e talentoso Joaquín, ex-Real Betis, continua exibindo sua irreverência e habilidade jogando pelo Los Troncos FC. Um verdadeiro ícone dentro e fora de campo.

Sergio ‘Kun’ Agüero – Kunisports

Ex-Manchester City e Atlético de Madrid, Agüero leva sua experiência e faro de gol ao Kunisports, time que leva seu nome. Mesmo após a aposentadoria do futebol profissional, ele segue sendo uma estrela da Kings League.

Samir Nasri – F2R

Ex-meia de Arsenal e Manchester City, Nasri mantém sua criatividade e técnica refinada no F2R, trazendo toda a sua experiência para a liga.

Radja Nainggolan – FC Caesar

Conhecido por sua intensidade e chute forte, Nainggolan agora defende as cores do FC Caesar, onde continua sendo um meio-campista dominante.

Javier Saviola – Kunisports

O ex-atacante do Barcelona e da seleção argentina, Saviola, reforça o Kunisports, agregando velocidade e faro de gol ao time.

Djibril Cissé – Los Troncos FC

Com passagens por clubes como Liverpool e Olympique de Marseille, Cissé é uma figura marcante no ataque do Los Troncos FC, trazendo sua energia e poder de finalização para os gramados da Kings League.

O Impacto das Lendas na Kings League

A presença dessas lendas não apenas aumenta a qualidade da competição, mas também atrai milhões de torcedores que acompanharam esses craques no auge de suas carreiras. Eles agregam experiência, carisma e, acima de tudo, paixão pelo futebol, tornando a Kings League um espetáculo único para os fãs do esporte.

Kings League: França sediará a Copa do Mundo de Clubes em 2025

A Kings World Cup Clubs, torneio anual que define o campeão mundial da Kings League, será realizada na França entre os dias 1º e 14 de junho de 2025. O anúncio foi feito durante o evento de lançamento da Kings League France, em Paris.

Formato e Participantes

O torneio contará com 32 equipes, incluindo os times de ligas nacionais da Kings League ao redor do mundo e convidados especiais, os chamados “Wild Cards”. Os quatro primeiros colocados da Kings League Brazil também garantirão vaga direta na competição.

Crescimento Global da Kings League

A edição inaugural da Kings World Cup Clubs foi realizada em 2024, em Monterrey (México), e obteve grande repercussão:

52 milhões de espectadores no total;

no total; 1,2 bilhão de impressões nas redes sociais;

nas redes sociais; 2,4 milhões de dispositivos conectados simultaneamente (pico de audiência).

O evento reuniu grandes estrelas do futebol mundial, como Neymar Jr., Eden Hazard, Francesco Totti, Zlatan Ibrahimović, Mario Götze, Sergio Agüero e Samir Nasri.

Sucesso da Kings League Internacional

Além da Kings World Cup Clubs, outro torneio internacional foi lançado: o Kings World Cup Nations, que aconteceu em janeiro de 2025, na Itália. Os números foram impressionantes:

100 milhões de espectadores no total;

no total; 1,5 bilhão de impressões nas redes sociais;

nas redes sociais; 3,5 milhões de dispositivos conectados simultaneamente (pico de audiência).

Desde sua criação em 2023, na Espanha, por Gerard Piqué, a Kings League vem crescendo de forma exponencial e conquistando cada vez mais fãs ao redor do mundo.

Próximos Anúncios

A cidade-sede, as datas exatas dos jogos e os detalhes sobre venda de ingressos serão divulgados em breve nos canais oficiais da Kings League.

Neymar acompanha treino da Fúria antes de estreia na Kings League Brasil

A equipe Fúria, participante da Kings League Brasil, teve um treino especial na manhã deste sábado (22), com a presença de Neymar, camisa 10 do Santos e um dos presidentes do time. O jogador compareceu ao treinamento ao lado do amigo Cris Guedes, com quem divide a gestão da equipe, para motivar os atletas antes da partida de estreia na competição, que tem um prêmio de R$ 50 mil em jogo.

Aposta de R$ 50 mil e estreia da Fúria

Durante o “draft” da Kings League Brasil, realizado em 24 de fevereiro, Cris Guedes apostou R$ 50 mil com os presidentes Paulinho o Loko e LuqEt4, do Dendele FC, equipe adversária na primeira rodada do torneio. O confronto está marcado para sábado (29), em São Paulo, e promete muita emoção.

Para ajudar a equipe a alcançar o melhor desempenho, Neymar acompanhou os treinos e mostrou apoio aos jogadores. Em imagens divulgadas por Cris Guedes no Instagram, o craque do Santos apareceu interagindo com os atletas e demonstrando confiança na equipe.

O que é a Kings League Brasil?

A Kings League, criada pelo ex-zagueiro Gerard Piqué, é um torneio de Fut7 que mistura esporte e entretenimento, trazendo um formato dinâmico e inovador para o futebol society. A versão brasileira da competição terá suas rodadas iniciais entre os dias 29 de março e 5 de maio, todas disputadas na cidade de São Paulo.

A liga tem atraído grande atenção mundial, especialmente por envolver influenciadores e ex-jogadores, tornando-se um dos eventos esportivos mais comentados nos últimos tempos.

Expectativa para a estreia

Com a presença de Neymar nos bastidores e uma aposta milionária movimentando o confronto, a estreia da Fúria contra o Dendele FC promete ser um dos jogos mais aguardados da Kings League Brasil. O torneio já se consolidou como um sucesso global e agora busca conquistar ainda mais fãs no Brasil.

Acompanhe a competição e veja se a equipe de Neymar e Cris Guedes conseguirá levar a melhor na estreia!