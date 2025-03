Agência Minas Gerais | BDMG registra lucro líquido de R$ 134 milhões com liberação de crédito para mais de 5 mil empresas mineiras

Relacionadas



O Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG) registrou lucro líquido de R$ 134,5 milhões em 2024, 38% superior ao resultado de 2023. Os dados estão no relatório de demonstrações financeiras de 2024 divulgado na sexta-feira (28/3) e corroboram o desempenho histórico da instituição que cresceu quase 20% o volume de créditos liberados neste período: um total de R$ 3,54 bilhões em desembolsos para mais de 5 mil empresas mineiras de todos os portes, além de prefeituras de todas as regiões do estado.



















Ele aponta, ainda, a ampla cobertura da instituição, que esteve presente em 91% do estado, com operações em 775 dos 853 municípios mineiros.

Crédito transformador

Entre as empresas que contaram com o BDMG para crescer está a clínica da médica Angela Vianello. Com quase 20 anos no mercado de estética e medicina integrativa, a empreendedora viu o faturamento dobrar nos dois primeiros meses deste ano em comparação com o mesmo período de 2024. O salto aconteceu depois de a empresa implementar melhorias no negócio, o que foi viabilizado pelo financiamento.

“Eu precisava de capital de giro para adquirir insumos e ampliar as opções de tratamento que a clínica oferece e para dar aos pacientes mais opções de pagamento desses serviços, com um parcelamento maior. Além disso, eu sentia falta de um treinamento empresarial”, conta Angela.

Com a capacitação em gestão financeira, ela promoveu as mudanças desejadas e o resultado foi quase imediato. Após um mês, o faturamento cresceu 135%. A clínica conta com dois médicos e três funcionários administrativos e, diante do crescimento, deve contratar novos profissionais para atender a demanda. “O crédito me permitiu superar todas as expectativas de crescimento. Achava que conseguiria os resultados em seis meses, mas eles vieram muito antes”, comemora a médica e empreendedora.

Ampliação da carteira

O balanço financeiro do Banco revela ainda que os resultados inéditos da instituição foram alcançados mantendo o histórico de baixa inadimplência, 1,3%, bem abaixo do mercado. Além disso, o saldo médio da carteira de crédito do BDMG encerrou 2024 em R$ 7,1 bilhões, quase 20% superior ao ano anterior, quando o saldo médio foi de R$ 6 bilhões. Já o patrimônio líquido do BDMG fechou o exercício em R$ 2,3 bilhões, sendo o maior da história.

Sustentabilidade

Do total de R$ 3,54 bilhões em créditos liberados, 55% estiveram alinhados a pelo menos um Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS), da ONU, reforçando a diretriz de estimular projetos alinhados à sustentabilidade e à economia verde, como energia limpa e acessível, crescimento econômico e cidades sustentáveis. O desempenho é um avanço em relação ao patamar do ano anterior, quando o índice foi de 40%.