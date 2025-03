ASSISTIR Mazagão x Vasco AO VIVO COPA DO BRASIL SUB-17 2025, HOJE (01/04); COM IMAGENS

Por MRNews



O jogo entre Mazagão x Vasco pelo COPA DO BRASIL SUB-17 acontece hoje, HOJE (01) às 16 hs,. O mandante do jogo, o primeiro time do confronto, tentará a vitória em seus domínios e a competição, disputada EM JOGOS MATA-MATA, entretanto, os primeiros jogos são em jogo único, definidos em uma única partida. COPA DO BRASIL SUB-17

A Copa do Brasil Sub-17 é uma competição anual organizada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), destinada a equipes de futebol sub-17 de todo o país. A edição de 2025 já está em andamento, com jogos emocionantes acontecendo em diversas fases do torneio.

Mazagão x Vasco U17: Live Stream, Livescore e Estatísticas (01/04/2025)

O Vasco da Gama Sub-17 entra em campo nesta terça-feira, 01 de abril de 2025, para enfrentar o Mazagão U17 pela Copa do Brasil Sub-17. A partida acontece às 16h00 (horário de Brasília) e promete fortes emoções para os torcedores. Confira todos os detalhes, onde assistir, retrospecto e estatísticas deste grande duelo.

Detalhes da Partida

Competição: Copa do Brasil Sub-17

Data: 01 de abril de 2025

01 de abril de 2025 Horário: 16h00 (de Brasília)

16h00 (de Brasília) Local: A definir

A definir Transmissão: Bet365 (restrições geográficas se aplicam)

Últimos Jogos do Mazagão U17

25/03/25 – Amazonas U17 1×2 Mazagão U17 ✅

18/03/25 – Mazagão U17 2×1 Amazonas U17 ✅

11/03/25 – Remo U17 1×2 Mazagão U17 ✅

Últimos Jogos do Vasco U17

25/03/25 – Vasco U17 2×1 Cuiabá U17 ✅

18/03/25 – Cuiabá U17 1×1 Vasco U17 ⚖️

11/03/25 – Vasco U17 3×1 Coimbra U17 ✅

Confronto Direto

Não há registros recentes de confrontos entre Mazagão U17 e Vasco U17.

Onde Assistir Mazagão U17 x Vasco U17 Ao Vivo

Os torcedores podem acompanhar o jogo ao vivo em plataformas de apostas como Bet365, desde que tenham saldo na conta ou tenham realizado uma aposta nas últimas 24 horas. Além disso, sites como Flashscore oferecem atualizações em tempo real com placares ao vivo e estatísticas detalhadas.

Análise do Jogo

O Vasco U17 chega embalado para o confronto após uma série de bons resultados na Copa do Brasil Sub-17. Com um ataque eficiente e uma defesa sólida, a equipe carioca busca a vitória fora de casa para garantir vantagem no confronto eliminatório.

Já o Mazagão U17 vem de uma sequência positiva e espera surpreender o Vasco jogando diante de sua torcida. A equipe tem demonstrado grande evolução ao longo do torneio e conta com jogadores promissores que podem fazer a diferença.

Palpites e Prognósticos

Vitória do Vasco U17: O time carioca tem um elenco mais experiente e vem de bons resultados na competição.

O time carioca tem um elenco mais experiente e vem de bons resultados na competição. Ambas as equipes marcam: O Mazagão U17 tem um ataque forte e pode surpreender.

O Mazagão U17 tem um ataque forte e pode surpreender. Mais de 2.5 gols na partida: Os dois times costumam ter jogos movimentados com muitos gols.

Fique ligado e acompanhe todas as atualizações sobre Mazagão U17 x Vasco U17 ao vivo!

