Brasil vence Conmebol Copa América Futsal Feminina 2025 em Sorocaba – Agência de Notícias

O Brasil derrotou a Argentina, por 3 a 0, e venceu a Conmebol Copa América Futsal Feminina 2025, competição com todos os jogos realizados em Sorocaba. A decisão ocorreu na tarde deste domingo (30) e os dois times, além da Colômbia, que na ocasião venceu o Paraguai por 4 a 1 e conquistou o terceiro lugar, estão classificados para disputar a primeira edição da Copa do Mundo da (Federação Internacional de Futebol (Fifa), em novembro deste ano, nas Filipinas.

Promovida pela Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol), entidade máxima da modalidade no continente, e organizada pela TFW Marketing Esportivo, agência oficial da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), a Copa América Feminina 2025 teve apoio da Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida (Sequav), com jogos disputados na Arena Sorocaba.

Essa foi a oitava vez na história que o Brasil venceu a competição. Em 2023, o Brasil também havia vencido a Argentina na final. Desta vez, a seleção brasileira marcou 38 gol, sofreu apenas um e teve a artilheira do torneio, Tampa, com seis gols. Na fase de grupos, o Brasil venceu Bolívia (9 a 1), Equador (11 a 0), Paraguai (5 a 0) e Venezuela (4 a 0). Na semifinal, as brasileiras ganharam das colombianas, por 6 a 0.

Este, que é o principal torneio de futsal feminino da América do Sul, teve as partidas realizadas de 22 a 30 de março, reunindo as seleções do Brasil, Venezuela, Paraguai, Bolívia, Equador, Argentina, Colômbia, Uruguai, Chile e Peru. A competição foi disputada em dois grupos de cinco equipes. Cada seleção se enfrentou dentro de seus respectivos grupos e as duas melhores de cada chave avançaram para as semifinais, realizadas no sábado (29). Por sua vez, a Copa do Mundo Fifa de futsal feminino será realizada de 21 de novembro a 7 de dezembro.