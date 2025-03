Copa Sul-Americana, saiba onde assistir a Melgar x Vasco e todos jogos contra Puerto Cabello e Lanús

O Club de Regatas Vasco da Gama inicia sua campanha na Copa Sul-Americana 2025 com uma série de confrontos importantes pela fase de grupos. A equipe enfrentará adversários de diferentes países sul-americanos, buscando avançar na competição continental. Abaixo, confira as datas, horários e canais de transmissão dos jogos do Vasco:

2 de abril, 19h (de Brasília) – *Melgar (PER) x Vasco (BRA)* Local: Estádio Monumental de la UNSA, Arequipa, Peru Transmissão: Paramount+

9 de abril, 21h30 (de Brasília) – *Vasco (BRA) x Academia Puerto Cabello (VEN)* Local: Estádio São Januário, Rio de Janeiro, Brasil Transmissão: ESPN e Disney+

22 de abril, 21h30 (de Brasília) – *Vasco (BRA) x Lanús (ARG)* Local: Estádio São Januário, Rio de Janeiro, Brasil Transmissão: ESPN, Disney+ e SBT

7 de maio, 19h (de Brasília) – *Academia Puerto Cabello (VEN) x Vasco (BRA)* Local: Estádio Polideportivo Misael Delgado, Valencia, Venezuela Transmissão: ESPN e Disney+

13 de maio, 21h30 (de Brasília) – *Lanús (ARG) x Vasco (BRA)* Local: Estádio Ciudad de Lanús, Lanús, Argentina Transmissão: SBT e Paramount+

27 de maio, 19h (de Brasília) – *Vasco (BRA) x Melgar (PER)* Local: Estádio São Januário, Rio de Janeiro, Brasil Transmissão: Paramount+

– *Vasco (BRA) x Melgar (PER)*

É importante notar que as informações sobre transmissões podem variar conforme a programação das emissoras. Recomenda-se verificar as atualizações nos canais oficiais e na programação das emissoras responsáveis pela transmissão dos jogos. Para mais detalhes sobre a tabela da Sul-Americana 2025, consulte-nos.

Vasco x Santos: Palpite e Análise do Confronto

O duelo entre Vasco e Santos promete ser um dos mais equilibrados da rodada. Ambas as equipes entram em campo buscando pontos importantes para suas respectivas campanhas no campeonato. O jogo acontece em São Januário, um fator que pode ser determinante para o desempenho do Vasco diante de sua torcida.

Análise das Equipes

Vasco: O time carioca vem apresentando uma melhora sob o comando de seu treinador, especialmente em jogos dentro de casa. A equipe conta com um setor defensivo sólido e aposta na velocidade de seus atacantes para surpreender os adversários. Jogadores como Vegetti e Payet podem ser decisivos.

Santos: O Peixe, mesmo fora de casa, é sempre um adversário perigoso. Com um meio-campo criativo e um ataque eficiente, o time paulista busca surpreender o Vasco e conquistar pontos importantes. A equipe aposta em jogadores como Giuliano e Willian Bigode para criar oportunidades de gol.

Palpite para Vasco x Santos

O Vasco tem a vantagem do mando de campo e deve se impor diante do Santos. No entanto, o Peixe tem uma equipe experiente e pode aproveitar momentos de desatenção do adversário. A tendência é de um jogo equilibrado, mas com leve favoritismo para o Vasco.

Palpite: Vasco vence por 2 a 1

A partida promete emoções e pode ser decidida nos detalhes. Para os apostadores, uma opção interessante pode ser apostar em “Ambas as equipes marcam” ou na vitória simples do Vasco.

Fique ligado e acompanhe esse grande confronto!

Palpites para os jogos de 31 de março de 2025

Confira os palpites para os principais jogos desta segunda-feira, abrangendo o Campeonato Brasileiro, torneios estaduais, ligas europeias e competições internacionais.

Futebol Nacional

Campeonato Brasileiro

Bragantino x Ceará – Palpite: Bragantino vence (A equipe paulista tem mostrado mais regularidade jogando em casa, enquanto o Ceará ainda busca estabilidade na temporada).

Campeonato Paraense

Paysandu x Águia de Marabá – Palpite: Paysandu vence (O Papão é favorito diante de sua torcida e tem um elenco mais qualificado).

Campeonato Amapaense

Oratório x Portuguesa-AP – Palpite: Empate (Jogo equilibrado entre duas equipes que oscilam na competição).

Campeonato Brasileiro Feminino

Internacional Feminino x Sport Feminino – Palpite: Internacional vence (Equipe gaúcha é superior tecnicamente e favorita ao triunfo).

América-MG Feminino x Bahia Feminino – Palpite: Bahia vence (O time baiano tem se destacado e deve aproveitar a fragilidade do América-MG).

Campeonato Cearense – Série B

Crato-CE x Quixadá – Palpite: Crato vence (Joga em casa e tem melhor desempenho na temporada).

Futebol Internacional

Campeonato Espanhol

Celta de Vigo x Las Palmas – Palpite: Celta vence (A equipe da casa precisa da vitória para se afastar da zona de rebaixamento).

Campeonato Italiano

Hellas Verona x Parma – Palpite: Parma vence (Faz uma campanha sólida e tem boa chance de somar três pontos).

Lazio x Torino – Palpite: Lazio vence (Equipe da capital é forte em casa e tem qualidade superior).

Campeonato Sul-Americano Sub-17

Chile Sub-17 x Peru Sub-17 – Palpite: Chile vence (Tem melhor desempenho na competição e um ataque eficiente).

Argentina Sub-17 x Paraguai Sub-17 – Palpite: Argentina vence (Tradicionalmente forte, a Albiceleste deve impor seu favoritismo).

Campeonato Colombiano

La Equidad x Junior Barranquilla – Palpite: Junior Barranquilla vence (Possui um elenco mais experiente e pode surpreender fora de casa).

Campeonato Uruguaio

Cerro x Wanderers – Palpite: Empate (Equipes equilibradas e duelo sem grande favorito).

Defensor Sporting x Miramar Misiones – Palpite: Defensor Sporting vence (Time da casa tem mais tradição e maior qualidade técnica).

Campeonato Francês – Segunda Divisão

Paris x Caen – Palpite: Empate (Jogo equilibrado entre dois times que disputam o acesso).

Campeonato Russo

Akron x Rostov – Palpite: Rostov vence (Equipe visitante é mais forte e deve levar a melhor).

Campeonato Sueco

Värnamo x Sirius – Palpite: Empate (Duelo equilibrado na estreia da competição).

GAIS x AIK – Palpite: AIK vence (Tem mais tradição e melhor elenco).

Campeonato Turco

Eyüpspor x İstanbul Başakşehir – Palpite: İstanbul Başakşehir vence (Mais experiência e qualidade técnica superior).

Esses são os palpites para os jogos de 31 de março de 2025. Fique atento às escalações e notícias de última hora para ajustar suas apostas!

A Primera División de México, ou a Liga MX, tem um grande patrocinador que renomeia a liga. Assim, a liga passou a se chamar, desde 2013, Liga BBVA Bancomer. Esta é a liga mais forte da América do Norte e envolve os melhores times daquele país. A competição tem 18 times na série A. Entretanto, na temporada de 2019/2020, não houve rebaixamento e um clube foi adicionado à liga, totalizando, agora 19 times.

A maior parte do campeonato é transmitida pelas principais redes de televisão como Univision, Telemundo, Fox Sports e ESPN. Além dessas opções, os espectadores têm a escolha de plataformas como TUDN, ViX, Azteca Deportes En Vivo, Azteca 7, ESPN Mexico, Fanatiz Mexico, Fox Sports Premium e Afizzionados para acompanhar os jogos da Liga MX Apertura 2024, garantindo uma ampla cobertura para os fãs do futebol mexicano em diferentes plataformas e canais.

Campeonato Mexicano.