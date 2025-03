Memphis Grizzlies x Boston Celtics ASSISTIR AO VIVO COM IMAGENS PLAYOFFS DA NBA HOJE (31/03), PALPITES E PRÉ-JOGO

A partida DA NBA, edição de 2023/2024 entre Memphis Grizzlies x Boston Celtics hoje, HOJE (31) as 20 hs tem como mandante do jogo é o primeiro time do confronto O NBA é a maior competições de basquete do planeta, reunindo os melhores jogadores que atuam no mundo.

A NBA, abreviação de National Basketball Association, é a principal liga de basquete do mundo, reunindo os melhores jogadores e equipes em uma competição repleta de talento e emoção. Com uma história rica e tradição de mais de sete décadas, a NBA atrai fãs de todas as partes do globo, oferecendo um espetáculo esportivo de alto nível. NBA.

por Basketbrasil.com.br

Memphis Grizzlies x Boston Celtics na NBA: Onde Assistir ao Vivo e em Português

A NBA segue com grandes duelos nesta temporada, e um deles acontece nesta segunda-feira (31 de março de 2025), quando o Memphis Grizzlies recebe o Boston Celtics no FedExForum, em Memphis, Estados Unidos. O confronto será às 20h (horário de Brasília) e promete ser emocionante, com duas equipes de alto nível competindo por posições importantes na tabela.

Desempenho das Equipes

O Memphis Grizzlies, comandado pelo astro Ja Morant, entra na partida após uma sequência de dois jogos perdidos, sendo o último para o Los Angeles Lakers por 134 a 127. Apesar disso, a equipe se mantém no 5º lugar da Conferência Oeste com 44 vitórias e 30 derrotas. A equipe tem lutado para garantir uma boa posição para os playoffs, e este jogo será crucial para suas pretensões.

Por outro lado, o Boston Celtics vive um momento de grande confiança, com oito vitórias consecutivas. A equipe de Jayson Tatum e Jaylen Brown ocupa a vice-liderança da Conferência Leste e já está classificada para os playoffs. O time tem mostrado um basquete de altíssimo nível, com destaque para o jogo coletivo e as performances individuais de Tatum, que é um dos principais candidatos ao prêmio de MVP da temporada.

Onde Assistir

Para os fãs de basquete que desejam acompanhar a partida, o jogo entre Memphis Grizzlies e Boston Celtics será transmitido ao vivo e em português pelo Prime Video. Além disso, quem preferir pode assistir pelo NBA League Pass, streaming oficial da NBA, com narração em inglês.

Data: Segunda-feira, 31 de março de 2025

Segunda-feira, 31 de março de 2025 Horário: 20h (Horário de Brasília)

20h (Horário de Brasília) Local: FedExForum, Memphis, EUA

FedExForum, Memphis, EUA Onde assistir: Prime Video e NBA League Pass

Expectativas para o Jogo

O Memphis Grizzlies, mesmo vindo de uma derrota recente, possui uma equipe talentosa e com grande potencial para surpreender os Celtics. A presença de Ja Morant em quadra é sempre um fator decisivo, e o time precisará de sua energia e liderança para vencer o confronto.

Por outro lado, os Celtics chegam como favoritos, não apenas pela excelente fase, mas também pela profundidade de seu elenco. Jayson Tatum tem sido um dos grandes nomes da liga, e ao lado de Jaylen Brown, eles formam uma dupla imbatível. A missão dos Celtics é manter a sequência positiva e garantir uma posição vantajosa para os playoffs.

Conclusão

A partida entre Memphis Grizzlies e Boston Celtics promete ser um grande espetáculo, com duas equipes de alto nível brigando por objetivos diferentes, mas igualmente importantes. Se você é fã de basquete, não pode perder esse confronto. Marque no calendário: segunda-feira, 31 de março, às 20h (horário de Brasília), no Prime Video ou NBA League Pass.