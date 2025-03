Parque Tecnológico de Sorocaba recebe a visita da secretária de Ciência e Tecnologia da Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro

Fotos: Divulgação/PTS

O Parque Tecnológico de Sorocaba (PTS) recebeu a visita da secretária de Ciência e Tecnologia da Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro, Tatiana Roque, na última sexta-feira (28). A secretária esteve acompanhada pelo subsecretário de Inovação do Município do Rio de Janeiro, Bernardo Ainbinder e foi recepcionada pelo presidente do PTS, Nelson Cancellara, ao lado da secretária de Parceiras (Separ), Jessica Pedrosa, do diretor-executivo da Agência Inova, André Santos, do gerente-administrativo da instituição, Giuliano Guerato, e do diretor administrativo financeiro do Parque, Eduardo Marques.

Durante a visita, os representantes da prefeitura do Rio de Janeiro conheceram as instalações do Parque, assim como as principais ações e projetos desenvolvidos em seu ecossistema, entre os quais os da aceleradora de startups, a Hubiz, o Programa Sandbox. Também foram informados sobre a aplicação das leis de incentivo voltadas às empresas de tecnologia e inovação, para que possam levar como exemplo para eventual implantação, bem como também foi discutido acerca de possíveis parcerias e trocas de experiências. Outro espaço conhecido pelos visitantes foi o Laboratório de Experimentações em Tecnologia 4.0 (LabEx 4.0).

A secretária carioca, que também é professora titular do Instituto de Matemática da UFRJ, ressaltou que um dos motivos que a motivaram a vir conhecer o PTS é o fato de este ter se tornado uma referência em sua área, figurando atualmente entre os mais importantes do País. Explicou que a cidade do Rio de Janeiro conta com o Parque Tecnológico da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), cuja vocação atual é focada no setor de petróleo e gás e que o objetivo do Poder Público daquela cidade, por meio de sua pasta, é ampliar essa conexão entre a universidade, a Prefeitura e empresas, visando criar um ecossistema que atraia mais empresas, também de outros setores da economia.

“É muito impressionante o trabalho que é feito aqui no Parque Tecnológico de Sorocaba. Estou muito feliz em conhecer, principalmente por essa referência na articulação entre pesquisa, desenvolvimento, universidades e empresas, tudo isso articulado pela Prefeitura, pelo Poder Público. Então, é um modelo de articulação da quíntupla hélice que funciona muito bem, sendo referência no País”, destacou a secretária.

“É uma satisfação podermos receber autoridades de outros municípios e outros estados brasileiros. Essa troca de informações tende a ser muito positiva mutuamente, enriquecendo também nosso conhecimento e nosso trabalho aqui no Parque Tecnológico de Sorocaba”, afirmou o presidente do PTS, Nelson Cancellara.