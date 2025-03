Secretaria de Educação de Nova Iguaçu divulga selecionados para o Preparatório Municipal

O Preparatório Municipal 2025 já tem seus selecionados. A Secretaria Municipal de Educação de Nova Iguaçu (SEMED) divulgou, nesta segunda-feira (31), o resultado da seleção para os cursos gratuitos de pré-técnico e pré-vestibular. Foram preenchidas 160 vagas, sendo 80 para cada modalidade. A lista com os nomes dos selecionados está disponível em: www.novaiguacu.rj.gov.br/semed/preparatorionovaiguacu.

Para garantir a vaga, os candidatos devem realizar a matrícula entre os dias 1º e 4 de abril, na Casa do Professor, localizada na Av. Abílio Augusto Távora, nº 1806, Bairro da Luz, no horário de 10h às 16h. É necessário apresentar documento de identidade, CPF, comprovante de residência atualizado, comprovante de escolaridade e documento que ateste a situação de vulnerabilidade socioeconômica, como inscrição no CadÚnico ou comprovante de renda per capita de até um salário mínimo. Candidatos menores de 18 anos devem estar acompanhados por um responsável, que também deve apresentar RG e CPF.

Os candidatos que não comparecerem neste período para a efetivação da matrícula perderão suas vagas. As vagas remanescentes serão oferecidas aos candidatos do Grupo 2, considerados aptos a aguardar substituições em caso de evasão.

As aulas terão início no dia 5 de abril, com encontros aos sábados, das 7h30 às 17h. Os participantes recebem instrução nas disciplinas exigidas para os vestibulares de ensino médio técnico, ensino militar e ingresso ao ensino superior para que possam se preparar para os processos seletivos.