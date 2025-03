Segurança fica em estado grave após levar tiro no peito durante evento no Centro de Boa Vista

Foto: freepik



Um segurança de 43 anos, foi baleado no peito durante uma discussão em um evento particular. O caso aconteceu na madrugada desta sexta-feira, 28, no Centro de Boa Vista.

De acordo com informações obtidas pela reportagem, a vítima recebeu o tiro no lado esquerdo do tórax.

O crime

O suspeito pelo crime se envolveu em uma briga no local e foi retirado da festa. Contudo, tentou retornar. A equipe de segurança tentou impedir e a vítima acabou recebendo o disparo de arma de fogo.

Como resultado, levaram o segurança para o Hospital Geral de Roraima (HGR) e seu estado de saúde é considerado grave.

Por fim, o autor dos disparos não foi localizado e a polícia pede ajuda para que qualquer informação sobre o crime seja comunicada de forma anônima pelo Disque Denúncia, 190.

Fonte: Da Redação