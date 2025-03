Senac Roraima abre mais de 200 vagas para cursos gratuitos em Boa Vista

As vagas estão sendo ofertadas por meio do Programa Senac de Gratuidade (PSG) – Divulgação/Senac Roraima





O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac Roraima) abriu nesta segunda-feira, 31, 261 vagas para cursos 100% gratuitos. As vagas, ofertadas pelo Programa Senac de Gratuidade (PSG), atenderão a capital Boa Vista.

Os interessados podem se inscrever no site da instituição a partir desta terça-feira, 1º, até quarta-feira, 2, ou enquanto houver vagas. Em seguida, os candidatos devem realizar a confirmação da matrícula mediante entrega da documentação de forma presencial, conforme descrito no edital.

São 13 títulos de cursos disponíveis gratuitamente, em segmentos variados como gestão, gastronomia, bem como saúde e idiomas. As certificações ofertadas variam de 40h a 240h. Com previsão para iniciar ainda no mês de abril, as aulas ocorrem nas unidades do Senac São Francisco (Ministro Ernane Galvêas), Asa Branca (Ministro Bernardo Cabral) e, por fim, no Centro de Idiomas (Paulo do Vale Pereira Filho).

Requisitos

O Programa Senac de Gratuidade tem como público-alvo pessoas em situação de baixa renda, com renda familiar igual ou então inferior a dois salários mínimos federais per capita. Também devem ser observados os requisitos específicos de cada curso, conforme segmento.

Confira quais os cursos disponíveis:

Unidade Senac São Francisco (Ministro Ernane Galvêas)

Assistência de Enfermagem no Pré-Natal e Puerpério – 20 vagas

Assistente de Recursos Humanos – 20 vagas

Assistente de Marketing e Vendas – 20 vagas

Bartender – 16 vagas

Garçom – 16 vagas

Assistente Financeiro – 20 vagas

Operador de Caixa – 20 vagas

Técnicas de Produção de Pães Caseiros e Artesanais – 8 vagas

Unidade Senac Asa Branca (Ministro Bernardo Cabral)

Auxiliar de padeiro – 16 vagas

Técnicas de Atendimento e Recepção – 30 vagas

Sou Recepcionista – 30 vagas

Assistente Administrativo – 30 vagas

Centro de Idiomas (Paulo do Vale Pereira Filho)

Redação Nota Mil – 15 vagas

Para mais informações, os interessados podem procurar a Central de Atendimento, ou então através dos telefones (95) 3623-1431, (95) 3626-8434, e WhatsApp (95) 98420-9992.

O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h. Mais detalhes e atualizações também estão disponíveis nas redes sociais oficiais @senacrr.

Fonte: Da Redação