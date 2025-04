Agência Minas Gerais | Educação lança oficialmente Campanha de Busca Ativa Escolar 2025 para reintegrar estudantes infrequentes

Relacionadas



O Governo de Minas, por meio da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG), lançou oficialmente a Campanha Busca Ativa Escolar 2025 – Lugar de Estudante é na Escola. A iniciativa, oficializada nesta semana, tem como objetivo principal identificar estudantes com frequência irregular e prevenir o abandono e a evasão escolar.

Uma das novidades é a parceria entre a SEE/MG e o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef). A colaboração proporciona uma metodologia social eficaz e uma plataforma digital gratuita, que permitirão ao poder público identificar crianças e adolescentes fora da escola, e mobilizar diferentes setores para assegurar a matrícula e a frequência escolar. Para dar o pontapé inicial, os superintendentes regionais de ensino e diretores educacionais receberam o Guia de Implementação do Programa Busca Ativa em Minas Gerais.

O documento detalha as diretrizes para a execução da estratégia, incluindo a criação de comitês gestores intersetoriais, a articulação entre secretarias municipais e estaduais, e a utilização de uma ferramenta gratuita para o monitoramento dos casos, a Plataforma de Busca Ativa Escolar. A cartilha está disponível para consulta neste link.

























Alvarenga também enfatizou a importância do acolhimento aos estudantes, aliado a investimentos em infraestrutura e em uma merenda nutritiva, como fatores essenciais para a permanência dos estudantes na escola. O governo estadual já investiu mais de R$ 1,5 bilhão nessas melhorias.

Parceria com o Unicef

A parceria com o Unicef viabilizará a articulação entre os diversos agentes públicos envolvidos no desenvolvimento das crianças e adolescentes. O Unicef também oferecerá formações online, com conteúdos dinâmicos, como vídeos e infográficos, para fortalecer a compreensão da estratégia e combater a exclusão escolar.

Durante o encontro com superintendentes e diretores educacionais, a oficial de Educação do Unicef Brasil, Daniela Rocha Magalhães, explicou sobre a metodologia e a plataforma da Busca Ativa.

“A busca ativa é muito importante para garantir o direito de acesso e permanência, mas mais do que isso, para garantir os direitos integrais. Na nossa estratégia, a gente não está olhando só para a frequência, a gente também olha para os motivos que estão levando à situação de risco de abandono e exclusão escolar”, afirmou.

Articulação Intersetorial

Para potencializar as ações, foi instituído o Comitê Estadual Intersetorial Central de Busca Ativa Escolar, que envolve diversos órgãos para atuar de forma mobilizadora e incisiva nos casos registrados na plataforma digital do Unicef.

O comitê é composto por representantes das secretarias de Estado de Educação, Justiça e Segurança Pública (Sejusp), Desenvolvimento Social (Sedese) e Saúde (SES), além de membros do Conselho Estadual de Educação (CEE), União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime), Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça de Defesa da Educação (Caoeduc) e Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG).