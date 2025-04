Prefeitura informa programação dos agentes de endemias nesta quarta-feira (02)

Posted on

Foto: Divulgação PMBV As provas classificatórias do curso de Robótica Educacional será aplicada neste domingo, 28, das 8h às 12h e das 14h às 18h, no Centro de Ciência, Tecnologia e Inovação (CCTI). A unidade está localizada na Av. Glaycon de Paiva, n°1820, bairro Mecejana. O horário que o aluno fará a prova, que terá […]