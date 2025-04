Qual filme vai passar Quinta (03/04) na Globo? SESSÃO DA TARDE, Corujão; QUE HORAS COMEÇA, Sinopse

Por MRNews



COnfira a programação da Globo hoje, 03/04/2024 e que horas começam os filmes de hoje.

Filmes da Sessão da Tarde e Corujão I – Quinta-feira, 03/04/2025

Se você é fã de boas histórias e gosta de acompanhar os filmes exibidos na TV aberta, prepare-se para as emoções que a Globo reservou para esta quinta-feira, 3 de abril de 2025. A programação conta com duas grandes produções: Mr. Church, na Sessão da Tarde, e Rota de Fuga 2, no Corujão I. Confira os detalhes de cada filme:

Sessão da Tarde – Mr. Church

Título Original: Mr. Church

Mr. Church País de Origem: EUA

EUA Ano de Produção: 2024

2024 Diretor: Bruce Beresford

Bruce Beresford Elenco: Britt Robertson, Christian Madsen, Eddie Murphy, Lucy Fry, Natascha McElhone, Xavier Samuel

Britt Robertson, Christian Madsen, Eddie Murphy, Lucy Fry, Natascha McElhone, Xavier Samuel Gênero: Drama

A Sessão da Tarde desta quinta-feira traz um drama emocionante sobre a amizade e o poder da conexão humana. Mr. Church conta a história de uma menina e sua mãe doente, que contratam os serviços de um talentoso cozinheiro chamado Henry Church, interpretado por Eddie Murphy. O que era para ser um acordo temporário acaba se tornando uma relação de anos, repleta de aprendizados, amor e momentos inesquecíveis. Um filme tocante que promete emocionar os espectadores.

Corujão I – Rota de Fuga 2

Título Original: Escape Plan 2

Escape Plan 2 País de Origem: China

China Ano de Produção: 2018

2018 Diretor: Steven C. Miller

Steven C. Miller Elenco: Sylvester Stallone, Dave Bautista, Xiaoming Huang, Jesse Metcalfe

Sylvester Stallone, Dave Bautista, Xiaoming Huang, Jesse Metcalfe Gênero: Suspense

Para quem gosta de ação e suspense, Rota de Fuga 2 é a pedida perfeita para a madrugada. O especialista em fugas de prisões, Ray Breslin (Sylvester Stallone), está de volta para um novo desafio. Quando um de seus companheiros de equipe desaparece dentro de uma prisão de alta segurança, Breslin precisa recrutar novos aliados para executar uma fuga quase impossível. O filme promete muita adrenalina e sequências eletrizantes.

Não perca essas grandes histórias na tela da Globo! Marque na agenda e prepare a pipoca para uma noite de muita emoção e aventura.