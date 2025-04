Sessão da Tarde exibe Hoje, Segunda (31/03) na Globo, Levanta, Regiane; QUE HORAS COMEÇA, Sinopse

Por MRNews



COnfira a programação da Globo hoje, 31/03/2024 e que horas começam os filmes de hoje.

Segunda-feira, 31/03/2025

Sessão da Tarde

O Chamado da Floresta

Título Original: The Call Of The Wild

País de Origem: Americana

Ano de Produção: 2020

Diretor: Chris Sanders

Elenco: Bradley Whitford, Cara Geem, Dan Stevens, Harrison Ford, Omar Sy

Classe: Aventura, Drama

A história de Buck, um cão que é roubado de sua casa na Califórnia para ser

vendido no Alasca e transformado em um cão de trenó.

Tela Quente

Levanta, Regiane

Título Original: Levanta, Regiane

País de Origem: Brasileira

Ano de Produção: 2025

Diretor: Milena Ribeiro

Elenco: Ana Isabela Godinho, Kamila Amorim, Liomar Veloso

Classe: Drama

Em Goiânia, Regiane tem alguns dias para salvar seu pitdog da falência. Com a família, ela reinventa o negócio e redescobre sua autoestima

Filmes da Sessão da Tarde e Tela Quente – Segunda-feira, 31/03/2025

