SONORA – Vice-governadora participa de roda de conversa na PGE, encerrando o mês da mulher

A Procuradoria-Geral do Estado encerrou nesta segunda, 31, as celebrações alusivas ao Mês da Mulher na instituição com uma roda de conversa que contou com a participação da vice-governadora do Estado, Marilisa Boehm.

Intitulado Histórias que inspiram, o evento buscou celebrar o esforço e a dedicação das mulheres que constroem o órgão central de serviços jurídicos de Santa Catarina e promover a integração entre as servidoras da PGE/SC.

Formada em Direito e pós-graduada em Ciências Criminais, Marilisa Boehm construiu uma história na luta em defesa das mulheres, tendo fundado a delegacia da mulher de Joinville, da qual foi titular entre 1991 e 2014.

A vice-governadora participou, ainda, da criação da Casa Viva Rosa, iniciativa que busca fornecer acolhimento a mulheres vítimas de violência sexual.

Durante sua fala no encontro, a vice-governadora também destacou ações do Governo do Estado para proteger e dar protagonismo às mulheres catarinenses:

