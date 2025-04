Liverpool x Everton ONDE ASSISTIR AO VIVO, PALPITES E ESCALAÇÕES Inglês, Premier League, HOJE (02/04)

Posted on

Empresário revela se Cuello, do Athletico-PR, vai para o Vasco O Vasco segue ativo no mercado de transferências visando reforçar a equipe para a temporada 2025. No entanto, uma das especulações recentes envolvendo o clube foi descartada diretamente pela fonte: o empresário do meio-campista Tomás Cuello, do Athletico-PR, esclareceu a situação do jogador em relação […]